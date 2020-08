Gelijke kansen door budgetplafond? "Coureurs maken het verschil"

Voorafgaand aan de seizoensouverture in Oostenrijk kwam McLaren CEO Zak Brown met een interessante gedachte voor de dag. De Amerikaan concludeerde dat alle topteams door het budgetplafond moeten snijden in de begroting, maar dat Red Bull niet per definitie hoeft te bezuinigen. Volgens Brown kan Red Bull de beschikbare middelen namelijk anders verdelen en de budgetten van Red Bull en AlphaTauri volledig gelijk trekken. "Dan krijgen ze vier auto's waarmee ze races kunnen winnen. Vanuit hun positie zou ik dat zeker doen", aldus Brown.

Zo'n scenario zou voor Gasly en Kvyat natuurlijk kansen opleveren, al zien beide heren in eerste instantie een ander voordeel. "Ik hoop dat wij als coureurs weer echt het verschil kunnen maken in plaats van zoals nu de auto. Dat de rijders meer impact krijgen op het eindresultaat", reageert Gasly op een vraag van Motorsport.com. "Het is in principe een positieve ontwikkeling en een geweldige verandering voor alle teams uit de middenmoot. We praten nu over een verschil van 150 à 200 miljoen tussen de middenvelders en de topteams. Dat levert natuurlijk ook verschillen op de baan op. Als coureurs willen wij ieder weekend graag naar een Grand Prix afreizen met het idee dat het volledig in onze handen ligt of we succesvol zijn of niet. Maar momenteel is dat niet het geval, de invloed van de auto is daar nu veel te groot voor."

Budgetten van Red Bull-teams straks gelijk?

De coureurs moeten dus weer in het middelpunt van de aandacht komen te staan, maar wat betekent dat concreet voor de kansen van AlphaTauri? "Of wij dan ook structureel voor podia kunnen vechten? Ik denk dat het nog wat vroeg is om dergelijke verwachtingen nu al uit te spreken, maar ik hoop er natuurlijk wel op. Dat zal waarschijnlijk voor de iets langere termijn zijn. Door alle kennis en faciliteiten die de topteams in de loop der jaren hebben opgebouwd, zullen wij het gat niet meteen kunnen dichten."

Teamgenoot Kvyat is een vergelijkbare mening toegedaan. Net als Gasly heeft hij voor beide Red Bull-teams gereden en kent hij het klappen van de zweep. "Op dit moment bestaat er nog een duidelijk snelheidsverschil tussen beide teams [Red Bull en AlphaTauri], dus we moeten kijken wat het budgetplafond daaraan kan veranderen. Dat is inderdaad meer iets voor de langere termijn, al hoop ik persoonlijk echt dat het werkt. Ik hoop dat het veld dichter in elkaar schuift en dat het gat tussen het snelste en langzaamste team erg klein wordt. Dat leidt tot mooiere races voor de fans en maakt het interessanter en eerlijker voor de coureurs."