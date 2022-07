De overstap naar grondeffectwagens maakt het dit jaar een stuk gemakkelijker om een andere coureur te volgen en te duelleren. Dat heeft gezorgd voor meer actie en spektakel op de baan. Volgens Haas F1-teambaas Guenther Steiner speelt ook een andere factor een zeer belangrijke rol: de introductie van het budgetplafond. Doordat de teams beperkt zijn in hun uitgaven, komt het veld een stuk dichter bij elkaar. Steiner is ervan overtuigd dat het budgetlimiet nu al een succes is en de sport niet langer gedicteerd wordt door het team dat het meeste kan uitgeven.

“Er wordt op dit moment veel gevochten. En in veel gevallen goede gevechten op het circuit”, aldus de teambaas. “Er zijn veel duels. Dat ligt volgens mij ook aan het budgetplafond. We hebben een succesvolle regel gecreëerd en daar moeten we nu aan vasthouden.” Tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk kwamen de teams overeen dat het budgetplafond vanwege de torenhoge inflatie tijdelijk opgehoogd moet worden. Steiner is het daarmee eens, maar hoopt dat het bestedingslimiet in basis blijft bestaan: “Het moet niet de intentie zijn om terug te willen keren naar vroeger, waar degene met het meeste geld won en de titels pakte. Races als Silverstone waren naar mijn mening fantastisch, ook voor de toeschouwers. Je denkt dan altijd na waar dat vandaan komt. Het budgetplafond speelt daar een rol in. Daarom moeten we het plafond zo goed mogelijk beschermen.“

Door het bestedingslimiet kunnen de teams maar een beperkt aantal ontwikkelingen doorvoeren. Daardoor blijft het veld dichter bij elkaar en is het lastiger om grote sprongen te maken. Dat heeft ook een andere reden, zo zegt Steiner: “Het is niet alleen het budgetplafond, ook de technische reglementen spelen een rol. Het is nu lastiger dan voorheen. De upgrades die men meebrengt, zijn niet zo groot als een aantal jaar geleden. Het is met deze technische reglementen een stuk lastiger om snelheid te vinden. We moeten dus ook concluderen dat deze technische reglementen behoorlijk goed zijn.”