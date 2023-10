Met de terugkeer van Eric Meignan - die periodes bij Mercedes en Ferrari achter de rug heeft - hoopt Alpine een ijzersterke motor te bouwen voor 2026. Naar verluidt ligt die ontwikkeling wat achter op de concurrenten, dus is de Fransman een welkome toevoeging. "We zijn blij dat Eric er weer is in Viry en hij neemt heel wat ervaring mee", vertelt teambaas Bruno Famin. "Hij is al langer actief in de Formule 1 en ik denk dat hij ons team enorm gaat uitdagen."

Famin is blij dat Meignan de overstap maakte, want voor 2026 komt er een compleet nieuw motorenreglement. "Zijn komst kon niet op een beter moment komen, want hij kan onze jongens helpen met het bouwen van de motor voor 2026", aldus de Franse teambaas. "Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met de jongens in Viry goed werk gaat leveren. Hij is al begonnen en ik weet zeker dat hij snel operationeel is."

Voor Famin zelf is de komst ook prettig. De Franse ingenieur is namelijk een motorenexpert en was veel te vinden in de fabriek in Frankrijk. Nu kan hij zich bezig houden met andere onderdelen van het F1-team van Alpine. Op dit moment verdeelt hij zijn werkzaamheden nog tussen de thuisbasis van het team in Enstone en de motorenafdelding, nu zal Famin meer te vinden zijn in Engeland. "Ik heb erg veel om op te focussen en ik ben een goede support voor het technische team", aldus Famin. "We hebben goede technische mannen in Viry, maar met een technische directeur die fulltime op locatie is gaat iedereen geholpen worden."

Problemen motoren

Een toevoeging aan het motorenteam is voor Alpine ook wel nodig, want de Fransen lopen enorm achter op de concurrentie. Het team noemde zelf dat er een verschil van zo'n dertig pk is. De renstal had geopperd dat zij een stap mogen zetten te midden van de 'engine freeze', maar daar staken Ferrari en Mercedes een stokje voor. Die teams zijn namelijk van mening dat het gat helemaal niet zo groot is. Daarom is juist 2026 een grote kans voor Alpine, want iedereen begint dat jaar met een schone lei. En in zulke situaties is een technische man als Meignan van zeer grote toegevoegde waarde.