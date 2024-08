Motorleveranciers Honda, Ferrari en Mercedes lijken momenteel op ongeveer hetzelfde niveau te presteren, gezien de kleine verschillen in het WK met Red Bull [Honda-motoren], McLaren [Mercedes-motoren], Ferrari en Mercedes. Eén motorleverancier ontbreekt dus op die lijst: Renault. Het Franse merk levert enkel motoren aan Alpine, een dochtermerk van Renault, maar algemeen bekend is dat deze minder vermogen leveren dan de concurrentie. "Op dit moment mist de motor 15 kilowatt [20 pk], dat is wat de FIA-cijfers zeggen", verklaart Alpine F1-teambaas Bruno Famin in de Beyond the Grid-podcast. Een nadeel voor Renault is dat eind 2021 overeengekomen is om de ontwikkeling van de motoren te bevriezen. Kortom, motorleveranciers mogen de performance niet meer verbeteren.

"Renault miste de boot compleet, maar nu liggen we nog maar 10 tot 15 kW achter", vervolgt Famin, doelend op het feit dat de achterstand sinds de introductie van de hybridemotor verkleind is. "De krachtbron zit gemiddeld twee tienden van de rondetijd af", stelt de Fransman, die later deze maand het stokje als teambaas overdraagt aan Oliver Oakes. "Gemiddeld, want het hangt natuurlijk van het circuit af."

Over de Renault-krachtbron is de afgelopen tijd een hoop te doen geweest. Alpine F1 is op zoek naar betere performance en zou daarbij ook serieus overwegen om over te stappen op een klantenmotor. Daarbij is nadrukkelijk de Mercedes-naam genoemd. Wat de situatie volgens Famin ingewikkelder maakt, is dat het door de huidige regels in zijn optiek verstandiger is om een klantenmotor af te nemen dan zelf een motor te ontwikkelen. "Het is een feit dat het businessmodel een beetje vreemd is", meent Famin. "We kennen het Concorde-verdrag en het systeem voor het prijzengeld. Deze komen alleen de teams ten goede. Aan de andere kant heeft de FIA financiële en sportieve regels die het motorfabrikanten verplicht stelt om, tegen een gemaximeerd bedrag, aan teams te leveren die dat willen."

"Als je ziet hoeveel de ontwikkeling van de krachtbron kost ten opzichte van het kopen van een krachtbron, dan is er een enorm verschil", vervolgt Famin. "Dat verschil wordt door geen enkel prijzengeld gecompenseerd, want al het prijzengeld gaat naar het team. We hebben het dan niet over performance, maar over een enorm verschil in geld."

Andere problemen

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Op de baan weet Famin echter ook dat het niet alleen maar om de krachtbron draait. Hij geeft toe dat zijn team in het chassis wat tijd kan vinden. "We zoeken naar meer dan een seconde, anderhalve seconde. We kunnen ons niet achter de motor verschuilen", geeft hij toe. "De auto heeft andere problemen. Een gebrek aan tractie, gebrek aan downforce, te veel luchtweerstand, niet genoeg vermogen. We moeten alles verbeteren. Er is een aantal punten waar we geen invloed op hebben, zoals de motor, waarvan we weten dat we in periode van engine freeze zitten en we de hardware niet kunnen verbeteren. Maar we moesten het gewicht wel een beetje verminderen. We waren aan het begin van het seizoen een beetje te zwaar. En daarna moesten we de auto zien te begrijpen en wat kleine upgrades doen of de afstelling aanpassen om de auto echt beter te laten werken."