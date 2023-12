Famin niet van plan om nieuwe Alpine-teambaas aan te stellen

Het barstte al voor de tweede seizoenshelft los bij Alpine. In het raceweekend in België kregen teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane te horen dat zij na die race hun koffers konden pakken. Sindsdien heeft Bruno Famin, die eerder nog was aangesteld als vicepresident van Alpine Motorsports, de taken van Szafnauer op zich genomen als interim-teambaas. Nu het seizoen 2024 nadert, is het de vraag of Alpine voor dat seizoen weer een vaste teambaas zal krijgen, maar als het aan Famin ligt is dat niet nodig.

"Ik ben geen groot voorstander van veranderingen doorvoeren binnen de organisatie, puur om maar wat te veranderen", zegt Famin. "Want als je de organisatie kunt veranderen zoals jij dat wil, zo vaak als je maar wil - omdat de mensen niet willen samenwerken - zal het nooit werken. Het gaat er dan meer om dat je een manier vindt om de mensen goed samen te laten werken, om uit iedereen van dit team het beste te halen. Dat is echt waar het om draait. Wat mij betreft ben ik tevreden met mijn positie als teambaas en zolang mijn baas niet zegt dat het moet veranderen, blijf ik." Doorgevraagd of er op de achtergrond toch al gezocht wordt naar een nieuwe teambaas, antwoordt Famin: "Dat is eerlijk gezegd niet mijn hoofdtaak nu. Mijn hoofdtaak is om mensen samen te laten werken."

Bij Alpine wilde het dit seizoen nog niet helemaal vlotten. Het Franse team met als thuisbasis Enstone wilde weer een stap richting de top-drie zetten, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. In de tweede seizoenshelft vertoonde het team tekenen van lichte vooruitgang, maar genoeg voor een strijd om podiumplaatsen was het nog zeker niet. Famin is ervan overtuigd dat het met name draait om de 'cultuur en houding' binnen het team, willen zij stappen vooruit zetten.

"Het is natuurlijk niet genoeg", geeft Famin toe. "Ik denk dat de modernisering van beide kanten in volle gang is, vooral in Viry [waar de motoren ontwikkeld worden], we zijn de modernisering van de locatie aan het afronden. Twee jaar geleden hadden we een gloednieuw gebouw om de krachtbron te assembleren. We leggen de laatste hand aan de modernisering van de dyno's. Dan zijn we daar al ver gevorderd."

"In Enstone is ook veel werk verzet", voegt Famin toe. "We zijn aan het investeren en het werk is begonnen voor een nieuwe simulator. Wat vandaag de dag echt een zwak punt is, is onze simulator. Bovendien zullen we, dankzij de capex-egalisatiebeslissing van de FIA een paar weken geleden, ook in staat zijn om een aantal nieuwe dyno's te ontwikkelen voor de auto zelf, voor de ophanging en dat soort dingen. Ik denk dat we in de komende twee jaar klaar zullen zijn met de modernisering van beide kanten, wat natuurlijk een pluspunt zal zijn. Maar dat stelt niets voor als we niet de juiste mensen met de juiste mentaliteit hebben om ermee aan de slag te gaan."