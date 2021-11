Brundle: Verstappen indrukwekkend, maar schrijf Hamilton nog niet af

Max Verstappen won zondag met overmacht de Grand Prix van Mexico, zijn negende zege van het seizoen. De 24-jarige Nederlander geniet met nog vier races te gaan een voorsprong van negentien punten op Lewin Hamilton, die in Mexico-Stad als tweede aantikte. "Maar Max weet heel goed, net als Lewis, dat alles snel kan veranderen", schrijft Brundle in zijn column voor het Britse Sky Sports. "Het verschil is ook maar een tweede plaats plus een punt voor de snelste ronde."

De ex-coureur van onder meer McLaren, Benetton en Ligier wijst naar de Britse Grand Prix op Silverstone. "Voorafgaand stond Max 32 punten voor in het WK. Maar hij crashte in de race en dat zette het kampioenschap weer op zijn kop. Max is slim genoeg om nu niet te vlug victorie te kraaien als het gaat om zijn eerste wereldtitel."

Met nog 107 punten in het spel worden de komende races, inclusief een derde en laatste sprintwedstrijd in Brazilië, volgens Brundle erg spannend. "Voor het hobbelige Sao Paulo op 765 meter hoogte lijkt Red Bull de favoriet." Hij weet dat Verstappen dit jaar op alle hoge hoogtebanen heeft gewonnen: Mexico, Spa-Francorchamps en twee races in Oostenrijk. "Maar de weersomstandigheden kunnen in Interlagos ook gekke races opleveren. Daarna komen twee nieuwe banen voor de F1, Qatar en Saudi-Arabië. En tot slot Abu Dhabi, waarvan de baan vloeiender is gemaakt en nu tien seconden per ronde sneller is."

"Game on"

Volgens Brundle was de Grand Prix van Mexico bij de start al beslist. "Hamilton kwam iets te goed weg op de vuile kant van de baan, waardoor hij geen slipstream meer bij Bottas kon pakken", aldus de Brit die zelf 158 keer van start ging in een Formule 1-race. "Dit lukte Verstappen wel, waarna hij naar links ging om de beide Mercedes-rijders te passeren. Bottas wilde de Red Bull niet nog langer laten profiteren van zijn kielzog geven en bleef een rechte lijn houden. Dit gaf Verstappen juist alle ruimte om laat te remmen en inderdaad de beide Mercedes-coureurs te pakken."

Dat Mercedes in de slotfase een behoorlijk achterop geraakte Bottas, met vers rubber, de snelste raceronde laat rijden, tekent volgens Brundle hoe spannend de strijd is. "Bottas kreeg het punt voor de snelste ronde uiteindelijk niet omdat hij niet in de top-tien was gefinisht. Dat 'verloren' punt is nu precies het verschil in het constructeurskampioenschap. Game on."