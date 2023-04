De wedstrijdleiding legde de Grand Prix van Australië drie keer stil. De eerste rode vlag werd gezwaaid na de crash van Alexander Albon in bocht 6. De Williams-coureur nam na de klap tegen de bandenstapels flink wat grind mee de baan op, genoeg aanleiding voor de wedstrijdleiding om de race te neutraliseren. Het ging vervolgens lang goed, totdat Kevin Magnussen in de slotfase tegen de muur in bocht 2 knalde. Daarbij vloog zijn Pirelli-band van de velg en vlogen de brokstukken door de lucht. Dat leidde tot de tweede neutralisatie, waarna de race in Melbourne opnieuw hervat werd middels een staande start. Door de vele incidenten kort na de herstart werd voor de derde keer de rode vlag gezwaaid, waarna de race achter de safety car beëindigd werd.

De beslissingen van de FIA wekten verwarring op, aangezien het niet gebruikelijk is om de rode vlag te zwaaien bij grind op de baan. Daarnaast leken de rode vlaggen in de slotfase, met de staande herstarts, vooral de entertainmentwaarde van de race te helpen. Maar, zo weet oud-Formule 1-coureur Martin Brundle, dat was niet het geval. Volgens Brundle waren de rode vlaggen noodzakelijk, en niet om de entertainmentwaarde op te krikken.

"Absoluut niet", zegt de Sky Sports-analist. "Ik denk niet dat er een instructie was om deze show groter te maken wanneer dat nodig was. Je moet eens in de schoenen van de verantwoordelijken staan. Het is voor ons langs de zijlijn heel makkelijk te zeggen wat ze hadden moeten doen. In 2009 kwam Felipe Massa bijna om het leven doordat een onderdeel van iemands auto door de cockpit kwam. Het gaat om een stratencircuit met veel fans langs de baan, evenals marshals en hulpdiensten. Als er brokstukken op de baan liggen, moet je het niet hebben dat deze met honderden kilometers per uur de lucht in vliegen."

Brundle had zo wel zijn vraagtekens bij de eerste rode vlag, toen er vooral grind op de baan lag en het aantal brokstukken leek mee te vallen. "Toen Alex Albon van de baan vloog hadden ze gewoon de safety car kunnen gebruiken om het grind op te ruimen en de auto weg te halen. Een rode vlag lijkt wat overbodig, maar richting het einde van de race lag er een band op de baan, evenals veel brokstukken." Daarom heeft de wedstrijdleiding volgens Brundle zo gehandeld met veiligheid hoog in het vaandel, niet de entertainmentwaarde. "Ik ben er absoluut zeker van dat niemand daar zegt: 'Hey, laten we dit wat leuker maken.'"

Gratis pitstop

Waar wel vooruitgang te boeken is, stelt Brundle, is de regel dat teams de banden tijdens een rode vlag mogen wisselen. Dat zorgde ervoor dat coureurs als George Russell en Carlos Sainz, die wel een pitstop maakten achter de safety car, veel plaatsen verloren dankzij de pitstop die nu voor het hele veld gratis was. "De bedoeling van het mogen vervangen van je banden tijdens de rode vlag, is dat er vaak een incident gebeurd is, er brokstukken liggen of er schade is. Dan mag je je voorvleugel vervangen en als je een lekke band hebt kan je deze vervangen. Op dat moment wordt het verstandig geacht voor elk team om een nieuwe set banden te pakken."

"Nu beïnvloedt het de race dramatisch en we moeten er rekening mee houden dat de fans het vaak oneerlijk vinden dat iemand effectief een gratis pitstop krijgt door een rode vlag", vervolgt Brundle. "Ze hadden zelfs de rode vlag kunnen veroorzaken en betrokken kunnen zijn bij het incident en een verse set banden en een nieuwe voorvleugel kunnen krijgen. Maar zoals ik al zei, soms speelt dat in je kaart, soms niet."