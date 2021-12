Mercedes-coureur Lewis Hamilton won in september de Russische Grand Prix voordat hij drie races droog stond en in het wereldkampioenschap opkeek tegen een achterstand van negentien WK-punten op Max Verstappen. De laatste twee races stond er echter geen maat op de Britse coureur, die in Brazilië nog een nieuwe krachtbron tot zijn beschikking kreeg. Met overwinningen op Interlagos en in Losail staat Hamilton nog slechts acht punten achter Verstappen met races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi te gaan. Brundle vindt dat Hamilton in de tweede helft van het seizoen altijd iets meer kan en stelt dat hij en zijn team dat ook nu weer laten zien.

“Het is bijna alsof hij in overdrive geschakeld heeft”, blikte Sky F1-analist Brundle in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, vooruit op de climax van de titelstrijd. “Hij deed dat altijd al na de zomerstop en dan begrepen mensen gewoon niet hoe het kon dat hij de Mercedes-titels steeds weer pakte. Ik denk dat hij nu hetzelfde gedaan heeft, wellicht iets later dan normaal, maar Mercedes heeft ook een tandje bijgeschakeld. En ineens vraag je je af of hij niet de favoriet voor het kampioenschap is, zeker met dit momentum van nu. Maar er is maar een misstap nodig, een stukje onbetrouwbaarheid, contact, een lekke band of iets dergelijks en Max kan het dit weekend al beslissen. Dat gebeurt waarschijnlijk niet, maar het kan wel. De balans is gewoon prachtig. Red Bull zal waarschijnlijk hopen dat het net zoals de rest van het seizoen een beetje heen en weer gaat.”

Hamilton reed de voorbije wedstrijd in Qatar met een oudere motor, maar heeft in Saudi-Arabië de krachtige, verse krachtbron weer tot zijn beschikking waarmee hij iedereen in Brazilië omverblies. Ondanks dat Mercedes ook dit weekend weer favoriet is, verwacht Brundle niet weer zo’n machtsvertoon van de regerend wereldkampioen. “Ze hebben die motor al behoorlijk hard gebruikt en Mercedes heeft daar nu eenmaal meer last van”, vervolgde Brundle. “Red Bull heeft een achtervleugel die op bepaalde circuits heel goed werkt en wat minder op anderen, wat dat betreft is het tweedimensionaal. Er is een verschil van acht punten en dat betekent veel. Maar waar zet je je geld op? Het is letterlijk één misstap en alles kan veranderen. Ik denk echter niet dat ze zo dominant zullen zijn als in Brazilië, maar ik denk wel dat ze het te kloppen team zijn in Saudi-Arabië.”

Veranderingen Abu Dhabi in voordeel van Hamilton

Het slot van het Formule 1-seizoen wordt afgewerkt op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, waar Verstappen vorig jaar nog zegevierde. Voor dit jaar is het circuit aangepast en Brundle denkt dat de veranderingen Hamilton in de kaart spelen. “Het is flink veranderd”, zei Brundle over Abu Dhabi. “Red Bull domineerde daar vorig jaar, maar je moet bedenken dat Lewis toen nog herstellende was van corona en zeker niet in topvorm was. Max runde de show daar toen. Het circuit is aangepast en is nu veel sneller, ongeveer elf seconden. Wanneer het aankomt op hoge snelheid heeft Mercedes wat mij betreft de beste kansen, ik denk dat het team de komende twee circuits met vertrouwen tegemoet kan gaan.”

