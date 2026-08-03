Brundle: F1-titelstrijd 2026 na McLaren-zege nog lang niet beslist
Martin Brundle gelooft dat McLarens overwinning in de Hongaarse GP het F1-kampioenschap van 2026 nog lang niet beslist heeft, met nog 291 punten te verdienen
Sky Sports F1-analist en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle gelooft dat het kampioenschap van 2026 "nog lang niet beslist" is na de zege van McLaren in de Grand Prix van Hongarije.
In zijn Sky Sports F1-column na de race, voorafgaand aan de zomerstop in augustus, analyseerde de voormalige coureur de verschuiving in de krachtsverhoudingen. Het nieuwste ontwikkelingspakket van McLaren leverde de formatie uit Woking haar 14e zege op de Hungaroring op.
"Als McLaren een behoorlijke stap met de upgrade heeft gezet die zich goed vertaalt naar andere circuits, dan is dit de 14e Hungaroring-zege van het team, en met de top vier die steeds dichter bij elkaar komt, is dit kampioenschap nog lang niet beslist," schreef hij.
Ervan uitgaande dat de rest van de kalender doorgaat, zijn er nog 291 punten te verdelen. Er is enige onzekerheid over de Grand Prix van Qatar en de seizoensafsluitende Grand Prix van Abu Dhabi, die getroffen zouden kunnen worden door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Er worden noodplannen opgesteld voor een mogelijke vervangende Europese ronde eind november of begin december.
De Grands Prix van Saudi-Arabië en Bahrein werden in april geannuleerd vanwege hetzelfde conflict. F1 heeft nu bevestigd dat de Grand Prix van Bahrein wordt verplaatst naar het circuit van Sepang in Maleisië en zal plaatsvinden van 2-4 oktober.
"Er zijn nog steeds 291 punten beschikbaar, ervan uitgaande dat alle resterende races plaatsvinden, gezien het conflict in het Midden-Oosten," vervolgde Brundle.
Martin Brundle
Photo by: James Sutton / Motorsport Images
"Wat dat betreft zal de GP van Bahrein nu worden verreden op het zeer populaire circuit van Sepang in Maleisië. Dit is dezelfde indrukwekkende out-of-the-box-denkwijze en flexibiliteit die F1 en zijn partners tijdens de pandemie toonden en ik juich het toe.
"Het klinkt alsof er zeker een vervangende Europese race komt eind november of begin december als Qatar en Abu Dhabi niet kunnen plaatsvinden. Misschien moeten we voor die race wat koplampen en ruitenwissers monteren, maar de teams en coureurs zullen er zoals gewoonlijk moeiteloos mee omgaan."
F1 keert terug voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort van 21-23 augustus.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Brundle: F1-titelstrijd 2026 na McLaren-zege nog lang niet beslist
Carlos Sainz onthult Le Mans-ambitie voor leven na F1
Rachel Brookes voorspelt grote verschuivingen op F1-grid voor 2027
Guenther Steiner prijst Red Bull na belangrijke komst van Mercedes F1-topman
Martin Brundle wijst op worsteling Russell terwijl Antonelli F1-voorsprong uitbouwt
Brundle: Ervaring Russell perfect in balans met enthousiasme Antonelli
Brundle: F1-coureurs bang voor hoe 2026-auto's zich gedragen in regen
Sky F1-commentator: McLaren na upgrade klaar om Mercedes uit te dagen
Ocon openhartig over jaar aan de zijlijn: “Ik liep terug naar de auto en huilde”
Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn
Het opvallende aan Antonelli's snelle transformatie tot F1-titelkandidaat
Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties