Brundle: F1-titelstrijd 2026 na McLaren-zege nog lang niet beslist

Sky Sports F1-analist en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle gelooft dat het kampioenschap van 2026 "nog lang niet beslist" is na de zege van McLaren in de Grand Prix van Hongarije.

In zijn Sky Sports F1-column na de race, voorafgaand aan de zomerstop in augustus, analyseerde de voormalige coureur de verschuiving in de krachtsverhoudingen. Het nieuwste ontwikkelingspakket van McLaren leverde de formatie uit Woking haar 14e zege op de Hungaroring op.

"Als McLaren een behoorlijke stap met de upgrade heeft gezet die zich goed vertaalt naar andere circuits, dan is dit de 14e Hungaroring-zege van het team, en met de top vier die steeds dichter bij elkaar komt, is dit kampioenschap nog lang niet beslist," schreef hij.

Ervan uitgaande dat de rest van de kalender doorgaat, zijn er nog 291 punten te verdelen. Er is enige onzekerheid over de Grand Prix van Qatar en de seizoensafsluitende Grand Prix van Abu Dhabi, die getroffen zouden kunnen worden door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Er worden noodplannen opgesteld voor een mogelijke vervangende Europese ronde eind november of begin december.

De Grands Prix van Saudi-Arabië en Bahrein werden in april geannuleerd vanwege hetzelfde conflict. F1 heeft nu bevestigd dat de Grand Prix van Bahrein wordt verplaatst naar het circuit van Sepang in Maleisië en zal plaatsvinden van 2-4 oktober.

"Er zijn nog steeds 291 punten beschikbaar, ervan uitgaande dat alle resterende races plaatsvinden, gezien het conflict in het Midden-Oosten," vervolgde Brundle.

Martin Brundle Photo by: James Sutton / Motorsport Images

"Wat dat betreft zal de GP van Bahrein nu worden verreden op het zeer populaire circuit van Sepang in Maleisië. Dit is dezelfde indrukwekkende out-of-the-box-denkwijze en flexibiliteit die F1 en zijn partners tijdens de pandemie toonden en ik juich het toe.

"Het klinkt alsof er zeker een vervangende Europese race komt eind november of begin december als Qatar en Abu Dhabi niet kunnen plaatsvinden. Misschien moeten we voor die race wat koplampen en ruitenwissers monteren, maar de teams en coureurs zullen er zoals gewoonlijk moeiteloos mee omgaan."

F1 keert terug voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort van 21-23 augustus.