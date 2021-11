Brundle denkt dat herziening incident Hamilton-Verstappen niet slaagt

In zijn column voor Sky Sports blikt Brundle uitgebreid terug op de race en het veelbesproken incident in bocht 4. "In het begin leek het erop dat Verstappen in de bochtige middensector een buffer van drie tienden kon opbouwen om de raket van Hamilton voor te blijven bij start-en-finish", aldus de Brit. "Maar Hamilton was meedogenloos en in ronde 48 moest Verstappen slingeren om zichzelf te verdedigen. Hamilton kwam er aan de buitenkant langs. Max zal zeggen dat ze beiden laat remden en hij op het vuile deel zat en daardoor wijd ging."

"Kijkend naar de onboardbeelden zie je dat Max erg laat remt en langzaam en weinig instuurt. Maar nooit stuurde hij richting Lewis. Hij zat op de limiet. Het had bij de stewards beide kanten op kunnen gaan. Het was op z'n minst goed voor de zwart-witte vlag."

Brundle denkt dat de vraag van Mercedes om het incident nogmaals te beoordelen, echter weinig zal opleveren. "Dat kan Mercedes doen, maar zelden leidt zoiets tot een andere visie. Red Bull zal zeggen dat ze op het einde van de race rustig reden en dat een eventuele tijdstraf van vijf seconden, waarmee Verstappen achter Bottas zou eindigen, dan ook oneerlijk zou zijn."

"Majestueuze race van Hamilton"

Brundle bewondert Hamilton, die na de actie de rust bewaarde. "Ik denk dat zijn vastberadenheid om Max in te halen daarmee enorm was toegenomen." De inhaalactie kwam uiteindelijk in ronde 59. "Red Bull had zondag een paar antwoorden toen ze nog voor de Mercedes van Hamilton reden, maar geen meer toen ze achter hem zaten."

Brundle was tijdens de sprintrace - waarbij Hamilton oprukte van P20 naar P5 - al onder de indruk van de zevenvoudig wereldkampioen. De wedstrijd op zaterdag was volgens hem "een majestueuze race van snelheid en rijvaardigheid". Volgens Brundle dacht menigeen in het rennerskwartier dat het voor Hamilton, vanaf de tiende startplaats, op zondag een stuk moeilijker zou worden. "Met ook nog eens drie keer zoveel brandstof, een hogere baantemperatuur en met snellere deelnemers om zich heen. Nonsens."

Volgens Brundle was er geen kruid gewassen tegen landgenoot Hamilton en zijn rappe Mercedes. "Een verse motor, en wat ze verder nog maar gevonden hebben bij Mercedes om de luchtweerstand te verminderen en een hogere topsnelheid te halen, maakten Hamilton zo goed als onverslaanbaar. Ondanks alles."