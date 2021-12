Brundle: Bottas speelt grotere rol dan Perez in F1-titelstrijd

Red Bull-coureur Max Verstappen begint dit weekend in Saudi-Arabië met een voorsprong van acht punten aan de voorlaatste ronde van het seizoen. Het betekent dat de Nederlander wereldkampioen wordt in Jeddah als zijn voorsprong op Hamilton aan het einde van de race minimaal 26 punten is. Het betekent ook dat de teamgenoten deze komende weken een belangrijke rol kunnen spelen. Valtteri Bottas en Sergio Perez hebben dit seizoen ieder een wedstrijd gewonnen en Bottas staat momenteel op de derde plaats, dertien punten voor de Mexicaan. De Finse coureur heeft zich dit seizoen constanter getoond dan Perez en speelt daardoor een grotere rol in het kampioenschap, verwacht Brundle.

“Ik denk dat Valtteri voor Max kan eindigen, dat gebeurt eerder dan dat Sergio voor Lewis eindigt”, vertelde Brundle in gesprek met een select mediagezelschap, waaronder Motorsport.com. “Ik denk dat het zeker een rol kan spelen in de titelstrijd. In een van de laatste twee races is het zeker mogelijk dat Valtteri punten afpakt van Max, maar ik zie dat andersom niet gebeuren.” Hij voegde toe: “Er zijn bij de constructeurs nog 88 punten te verdienen, dat kan ook beide kanten uit gaan. Het hangt af van… Ik weet niet of de Mercedes echt vliegt en of Valtteri een van zijn goede dagen heeft zoals in Istanbul of in Brazilië.”

"Max heeft meer pech gehad"

Hoewel Verstappen en Hamilton de titel volgens Brundle dit jaar beide verdienen heeft de Nederlander aardig wat meer pech gehad gedurende het seizoen. De Sky F1-analist noemt de GP van Azerbeidzjan waar Verstappen door een onverwachte klapband uitviel en de Britse GP waar hij na een aanraking met Hamilton uit de bocht vloog. “Ze verdienen het beide”, aldus Brundle. “Als je kijkt naar het aantal aan de leiding gereden ronden, het aantal overwinningen. Max heeft natuurlijk meer pech gehad met de band in Baku, het contact met Hamilton in Silverstone en de aanrijding in Hongarije. Lewis heeft daarentegen geluk gehad met zijn crash in Imola, waar hij op een ronde achterstand reed. Hij eindigde daar nog als tweede. Max heeft alles bij elkaar het beste seizoen gehad. Ze verdienen het beide, maar het voelt alsof Max meer te verliezen heeft door pech en verkeerde beslissingen. Dat is wat mij bijblijft.”

Op de website van Sky F1 geeft Brundle in een column zijn mening na elke Grand Prix.