Brundle begrijpt Verstappen: “Waarom liggen daar sausage kerbs?”

Aan de titelstrijd in de Formule 1 werd bij de GP van Italië een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Net als in Groot-Brittannië kwamen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in aanraking. In de 26ste ronde wilden zij elkaar geen duimbreedte toegeven in de eerste chicane en dus ging het fout. Verstappen stuiterde van de ‘sausage kerb’, raakte met zijn achterwiel de Mercedes van Hamilton en werd daardoor op de auto van zijn concurrent gelanceerd. Daardoor zat de race er voor beide titelpretendenten op. De stewards onderzochten het voorval na afloop van de race en oordeelden dat de Nederlander als belangrijkste veroorzaker werd gezien. Daarom kreeg Verstappen een gridstraf van drie plekken voor de GP van Rusland.

Inhalen was tijdens de Italiaanse GP verre van eenvoudig gebleken. Verstappen kwam de hele race al niet voorbij leider Daniel Ricciardo, terwijl Hamilton hemel en aarde moest bewegen om Lando Norris te passeren. Daarnaast telt ieder punt in de spannende titelstrijd van 2021, dus Brundle begrijpt goed waarom beide rijders elkaar geen centimeter ruimte gunden. “Dit was een belangrijk moment voor de race en het kampioenschap. Beide rijders wisten dat het inhalen van een auto met dezelfde snelheid extreem lastig was en ze moesten er allebei voor eindigen”, schreef hij in zijn column voor Sky Sports F1.

Het incident had op papier relatief eenvoudig voorkomen kunnen worden als Verstappen niet over de kerbstones van bocht 2 was gereden, maar was uitgeweken naar de uitloopstrook. Op zich vindt Brundle dat geen gekke gedachte, maar hij ziet op Monza enkele redenen waarom hij goed begrijpt dat die keuze niet gemaakt is. “Als dit de verwachte standaard handeling is, waarom ligt de uitloopstrook dan vol met vervelende ‘sausage kerbs’, die de auto bovendien kunnen beschadigen?”, vraagt de F1-commentator zich af. “En waarom worden coureurs regelmatig bestraft voor het gebruiken van de uitloopstrook in deze én de tweede chicane?”

Oordeel Brundle: race-incident

Al met al kan Brundle zich nog steeds niet helemaal vinden in de gridstraf voor Verstappen. Nog tijdens de race vertelde hij in zijn commentaar dat hij de botsing zag als een race-incident en die mening heeft hij nog steeds. “Misschien was het een overambitieuze actie, maar die moest gemaakt worden. Max was volledig gecommitteerd. Misschien had hij moeten remmen of het gas los moeten laten, maar ik betwijfel of er tijd was en hij wilde de inhaalactie”, zei Brundle. “Uiteindelijk raakten hun achterwielen elkaar en dat zegt een hoop. Misschien had Lewis uit moeten wijken en in die milliseconden ruimte moeten maken. Hij reed behoorlijk naar het midden van de baan richting de tweede bocht, maar waarom zou hij? Daarom noemde ik het een race-incident in mijn commentaar en daar blijf ik achter staan. De stewards hebben Max een gridstraf van drie plaatsen gegeven voor Sochi. Na het bekijken van auto- en circuitdata, verschillende camerahoeken en het praten met beide rijders hebben zij besloten dat Max meer schuld droeg dan Lewis.”

