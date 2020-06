Carrière in cijfers: Bruce McLaren

De grondlegger van het McLaren Formule 1-team was slechts 32 jaar oud toen hij overleed, maar had op die leeftijd al een hele carrière achter zich. Vandaag blikken we terug op die loopbaan.

Beste seizoen in Formule 1: 1960

Jack Brabham, Cooper T51 Climax, voor Bruce McLaren, Cooper T51 Climax Photo by: Motorsport Images

1960 is het beste jaar voor Bruce McLaren in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander rijdt dat seizoen voor Cooper en wordt achter teamgenoot Jack Brabham tweede in het kampioenschap. McLaren begint het seizoen goed met een overwinning in Argentinië, maar Brabham komt sterk terug met vijf zeges op rij, waar McLaren in diezelfde vijf races slechts drie podiums scoort. Aan het einde van het seizoen heeft Brabham 43 en McLaren 34 punten.

Aantal races gestart: 100

Bruce McLaren met Tyler Alexander, mede-oprichter van zijn team Photo by: McLaren

Bruce McLaren verschijnt in precies honderd Grands Prix aan de start, eentje meer dan bijvoorbeeld Jackie Stewart. Zijn eerste optreden dateert van 1958 als hij aan de start verschijnt van de Duitse Grand Prix op de Nünburgring. Hij finisht die race als vijfde, maar opmerkelijk genoeg doet hij dat in een Cooper F2-bolide.

Overwinningen: 4

Bruce McLaren op weg naar de overwinning in Spa Photo by: Motorsport Images

McLaren wint vier Grands Prix, drie keer in een Cooper en één keer in een door hem zelfgemaakte auto. Dat aantal deelt hij met Dan Gurney en Eddie Irvine die beiden ook vier races wonnen. Zijn laatste overwinning behaalt McLaren in 1968 in België, nog op het 14 kilometer lange Spa-Francorchamps

Podiums: 27

(vlnr) Bruce McLaren, Jackie Stewart, Jean-Pierre Beltoise Photo by: Sutton Images

McLaren staat na afloop van 27 Grands Prix op het podium, evenveel als Ralf Schumacher en goed voor een 37ste plaats op de eeuwige ranglijst. Zijn eerste podium pakt McLaren in 1959 op Aintree in Engeland.

Eerste startrij: 7

Jim Clark, Lotus 25 Climax, Graham Hill, BRM P57, Bruce McLaren, Cooper T60 Climax Photo by: David Phipps

Nooit behaalt McLaren een pole position, maar hij vertrekt wel zeven keer een race vanaf de eerste startrij. Indertijd bestond de voorste startrij echter nog uit meerdere wagens. Zijn beste kwalificatie is een tweede plaats: in 1962 in België en in 1968 in Italië.

Snelste ronde: 3

Bruce McLaren, Cooper Photo by: David Phipps

McLaren komt drie keer tot een snelste ronde, alle drie in een Cooper. De meest opmerkelijke is die van Monaco in 1960 wanneer hij vanaf de elfde startplaats oprukt naar een tweede plaats en het podium.

Puntenfinishes: 50

Bruce McLaren, McLaren M14A-Ford met Teddy Mayer en Denny Hulme Photo by: Motorsport Images

We begonnen met een rond getal, we eindigen met een rond getal. McLaren finisht in precies de helft van zijn honderd starts in de punten: 50 keer dus. De laatste keer is tijdens de Grand Prix van Spanje van 1970, enkele weken voor zijn dood.

F1-statistieken Bruce McLaren: