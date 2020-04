Brown over budgetplafond: Rijke teams “spelen met vuur”

Brown doet zijn uitspraken in de vodcast van Sky Sports. Zonder expliciet namen te noemen zijn er volgens Brown twee teams die niet mee willen werken aan het verder verlagen van het maximum bedrag dat de teams vanaf 2021 jaarlijks mogen uitgeven. Dat bedrag was vorig jaar vastgesteld op 175 miljoen dollar, maar is door de huidige coronapandemie al bijgesteld naar 150 miljoen dollar.

Mercedes denkt mee, andere topteams liggen dwars

De Amerikaan heeft eerder deze week in een videoconferentie met de teams en de Formule 1-organisatie echter voorgesteld om het budget nog verder te verlagen, naar 125 miljoen dollar. Dat stuitte op weerstand van twee van de drie grote teams Ferrari, Mercedes en Red Bull. Gevraagd om welke teams het ging, volstaat Brown met de woorden: “Daimler doet volgens mij erg zijn best, zij erkennen de situatie waarin we zitten. Dus je kunt zelf wel bedenken wie die andere twee teams zijn.”

De teambaas van McLaren waarschuwt deze teams: “Een aantal teams moet erg opletten, ze spelen zogezegd met vuur. Zonder tien of tenminste negen teams heb je geen Formule 1. Je hebt een volle grid nodig om een sport te hebben. Dus als we zo blijven doorgaan en een paar kleine teams zijn er klaar mee of kunnen het financieel niet meer bolwerken dan zullen zij in de toekomst alleen tegen elkaar komen te rijden. En dat gaat niet werken.”

“Het is voor die teams een enorm marketingplatform, dus ik begrijp best dat ze de status quo willen behouden. Maar in een sport wil je tenminste een beetje het gevoel hebben dat iedereen eerlijk kan vechten en het beste team kan winnen. Het is alsof een zwaargewicht bokser alleen maar tegen middelgewichten willen boksen. Het zijn geweldige teams, maar ze zouden bereid moeten zijn om op een meer gelijkwaardige basis met iedereen de competitie aan te gaan. Ik denk dat de fans dat ook willen", vervolgt Brown.