Brown: Interesse Ricciardo gewekt door beloften waar te maken

Daniel Ricciardo vertrekt aan het eind van 2020 bij Renault en gaat daarna een avontuur aan bij McLaren, nadat een reeks transfers ertoe leidde dat het plekje van Carlos Sainz vrijkwam. Ook in 2018 deed McLaren al een poging om de inmiddels 31-jarige coureur aan te trekken, maar destijds was de poging om hem vast te leggen als opvolger van Fernando Alonso niet succesvol. Ricciardo verliet Red Bull Racing eind 2018, maar koos voor een avontuur bij Renault. Dat was volgens Brown op dat moment een logische keuze, mede doordat het Franse fabrieksteam in 2018 twee posities hoger eindigde in het kampioenschap voor constructeurs.

De Amerikaanse CEO van McLaren denkt wel dat de eerste onderhandelingsronde met Ricciardo het fundament heeft gelegd voor de succesvolle onderhandelingen over een contract voor 2021. Destijds deed Brown beloften aan de Australiër die hij inmiddels waargemaakt heeft, zo vertelde hij in de podcast In the Fast Lane. “Een aantal jaar geleden hadden we een vreselijk seizoen achter de rug, een van de slechtste in de geschiedenis van McLaren. Het enige wat ik echt kon doen op dat moment richting Daniel was beloven, of claimen, wat mijn intenties waren”, zei Brown over de eerste onderhandelingen met Ricciardo in 2018.

“Maar op dat moment waren het slechts woorden - ik ga een geweldige teambaas halen, ik ga een geweldige technisch directeur aantrekken, we gaan de middelen krijgen die we nodig hebben, we gaan investeren… het waren veel beloften. Ik denk dat hij dacht ‘dit klinkt allemaal goed, maar je hebt een van de slechtste seizoenen in de geschiedenis van McLaren achter de rug’, en dat is begrijpelijk. Uiteindelijk trokken we hem om deze redenen niet over de streep. Nu kan ik zeggen dat ik Andreas Seidl heb, die een enorm verschil maakt in het team. En ik heb in James Key een geweldige technisch directeur. Ik denk dat hij een jaar later kon zien dat ik doe wat ik zeg, en dat de resultaten eraan kwamen.”

In juni vertelde Ricciardo over zijn overstap dat er niet één doorslaggevende factor is waardoor zijn keuze op McLaren is gevallen. Daar twijfelt Brown echter aan, want hij vermoedt dat het aantrekken van teambaas Seidl belangrijk is gebleken om de Australiër over de streep te trekken. “Hij is een enorme fan van Andreas, ik denk dat dit een belangrijk onderdeel was in zijn keuzeproces”, zei Seidl. “Hij zegt ‘Andreas is een monster’, en ik denk dat hij het op een goede manier bedoelt. Ik denk dat dit uiteindelijk de reden is waarom hij deze keer wel voor ons heeft gekozen."

Met medewerking van Andrew van Leeuwen