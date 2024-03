Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft een slechte beurt gemaakt bij Paul Scriven. De Engelse politicus is lid van het House of Lords – te vergelijken met de Eerste Kamer in Nederland - en noemde Domenicali "arrogant" en "onprofessioneel". Scriven bezigde die harde woorden nadat de Italiaan weigerde om het gesprek aan te gaan over sportswashing – het organiseren van sportevenementen door landen met weinig oog voor mensenrechten. Vooral het organiseren van de race en de testdagen in Bahrein valt slecht bij Scriven.

"Zijn leiderschap schaadt de reputatie van de sport. Hij weigert in gesprek te gaan over de problemen met mensenrechten en F1", verklaarde Scriven tijdens een debat over sportswashing. "Hij denkt dat hij 574 miljoen pond (ongeveer 670 miljoen euro) kan bijschrijven, zodat Bahrein tot en met 2036 bij F1 betrokken blijft, zonder dat daarbij de interne problemen [op het gebied van mensenrechten] een rol spelen. Hij helpt de problemen onder het tapijt te schuiven en maakt zijn organisatie en zichzelf ondertussen rijker."

Scriven is al langer kritisch over de rol van de Formule 1 in mensenrechtenkwesties en was tijdens het debat donderdag fel. De liberaal-democraat haalde in zijn betoog een verhaal van vier demonstranten aan. Vorig seizoen stonden zij voor de poort van het circuit te protesteren tegen de race en werden volgens hen met bruut geweld weggehaald door de politie. Deze vier mensen werden dit jaar rond de wintertests ook weer "lastiggevallen." De politie haalde de huizen van de demonstranten overhoop en een persoon verklaarde zelfs urenlang geblinddoekt en gemarteld te zijn. De timing was volgens de protestgroep niet toevallig. De autoriteiten zouden er alles aan hebben willen doen om de testdagen in alle rust te laten verlopen.

FOM ontkent problemen stil te zwijgen

Scriven en Domenicali hebben elkaar in 2018 al wel een keer gesproken over het onderwerp, maar daarna is het volgens de politicus stil geworden vanuit de Formule 1. Motorsport.com heeft navraag gedaan bij het FOM en zij ontkennen de woorden van Scriven. Volgens het FOM is er in 2023 nog gereageerd op de vragen van de politicus. In een statement aan Motorsport.com laat de organisatie weten de mensenrechtenkwesties juist heel serieus te nemen.

"De afgelopen tientallen jaren heeft de F1 hard gewerkt om een positieve invloed te hebben, op zowel sociaal, economisch als cultureel vlak", begint het FOM. "Een sport als F1 heeft een unieke positie. Het overschrijdt grenzen en culturen om landen en gemeenschappen samen te brengen om zo samen de passie voor het geweldige evenement te voelen. We nemen onze verantwoordelijkheden zeer serieus en hanteren een hoge standaard op ethisch gebied van onze partners. Dat is in het contract vastgelegd en we controleren streng of het wordt nageleefd."