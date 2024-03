Britse media: "Onderzoek naar FIA-president wegens inmenging in uitslag F1-race"

De BBC heeft inzage gehad in een rapport van de compliance officer (een medewerker die toeziet op het naleven van de wet en de interne regels) van de ethische commissie van de FIA.

In dat rapport zou te lezen zijn dat een klokkenluider de FIA heeft verteld dat Ben Sulayem hoogstpersoonlijk zou hebben ingegrepen om een tijdstraf voor Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië in 2023 ongedaan te maken. De FIA-preses zou volgens de BBC tegen de lokale FIA-afgevaardigde Sjeik Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa hebben gezegd dat de straf onterecht was en dat die moest worden ingetrokken.

Wat gebeurde er tijdens de GP van Saudi-Arabië?

Alonso kreeg vorig jaar tijdens de Grand Prix in Jeddah een tijdstraf van vijf seconden opgelegd omdat zijn auto bij de start niet goed stond opgesteld in het startvak. De Aston Martin-coureur moest die straf bij zijn eerste pitstop inlossen, maar de uitvoering daarvan verliep niet volgens de regels. Het is gebruikelijk dat bij het inlossen van een tijdstraf de auto volledig stilstaat en er pas aan de auto gewerkt mag worden als de straf volledig voorbij is.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, arriveert op de grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In het geval van Alonso werd de auto echter al voor het verstrijken van de vijf seconden aan de achterkant omhoog gekrikt. De wedstrijdleiding zag dit als ‘werken aan de auto’ en gaf Alonso een nieuwe straf van tien seconden. Deze tien seconden werden na de race bij de tijd van de Spanjaard opgeteld, waardoor hij terugviel van de derde plaats – achter Red Bull-coureurs Sergio Pérez en Max Verstappen – naar de vierde plaats en George Russell een plekje opschoof naar P3.

Later werd de straf ingetrokken en mocht Alonso alsnog naar het podium. Als reden hiervoor verwees de wedstrijdleiding naar een discussie die had plaatsgevonden tussen de F1-teams en de FIA over het onderwerp van het inlossen van tijdstraffen. Tijdens die discussie werd geopperd dat het aanraken van de auto (met een krik of iets anders) niet hetzelfde is als 'werken aan de auto', zoals in het reglement staat omschreven. "We kwamen tot de conclusie dat er geen duidelijke consensus bestond over dat een krik die een auto aanraakt gelijk staat aan het werken aan de auto", schreef de wedstrijdleiding in een verklaring over het vernietigen van de straf. Na de race en naar aanleiding van de situatie met Alonso werd dit hiaat in het reglement gedicht met de extra zin: "In deze context geldt het aanraken van de auto of de coureur met de hand of met gereedschap of apparatuur als werken."

Controverses achtervolgen Ben Sulayem

Linksom of rechtsom: dat Ben Sulayem zelf de telefoon zou hebben gepakt om een race-uitslag te manipuleren is een nieuw hoofdstuk in een reeks controverses die de FIA-voorzitter al sinds zijn aantreden in december 2021 achtervolgt. Onlangs startte de FIA een onderzoek naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie op basis van beweringen over belangenverstrengeling. Het onderzoek – waarvan Ben Sulayem op de hoogte moet zijn geweest – werd na woedende klachten van Mercedes, de andere F1-teams en het management van de Formule 1 al na twee dagen ingetrokken.

Daarnaast nam de afgelopen maanden een aantal hooggeplaatste personen ontslag bij de FIA. Onder anderen Steve Nielsen, die begin 2023 de rol van sportief directeur op zich nam, directeur eenzitters Tim Goss en Deborah Mayer, het hoofd van de vrouwencommissie, vertrokken. En ook FIA-steward Gerd Ennser en de advocaten Pierre Ketterer en Ed Floyd namen ontslag bij de autosportfederatie.