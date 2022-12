In het Formule 1 Grand Prix-weekend in Abu Dhabi kwamen geruchten op gang dat de positie van Mattia Binotto als Ferrari-teambaas op losse schroeven stond. Frederic Vasseur werd al gauw als zijn vervanger genoemd. Inmiddels is al een aantal weken bekend dat Binotto eind 2022 vertrekt bij de Scuderia en nu is ook bevestigd dat Vasseur Alfa Romeo verlaat. De kans is zeer groot dat hij zich bij Ferrari voegt. De 54-jarige Vasseur begon in juli 2017 bij Sauber, kort nadat nieuwe aandeelhouders de toen noodlijdende organisatie overnamen. In totaal bracht de Fransman er iets meer dan vijf volledige F1-seizoenen door. De laatste vier werden onder de naam Alfa Romeo verreden. Afgelopen seizoen werd Alfa Romeo zesde in het kampioenschap, het beste resultaat in tien jaar.

Hoewel Vasseur de ideale man leek om de samenwerking met Audi in goede banen te leiden - een deal waarbij de Fransman een belangrijke rol speelde - lijkt het leiden van Ferrari een droombaan voor de man uit Draveil. In een verklaring van Alfa Romeo staat te lezen hoe belangrijk Vasseur voor de organisatie was en dat hij gemist gaat worden. "Frederic Vasseur verlaat een team dat nieuwe partners aantrok, haar personeelsbestand uitbreidde en een mooie toekomst tegemoet gaat als fabrieksteam. Hij vertrekt als vriend, mentor en als een teambaas die het beste uit zijn mensen haalde. Nu wij als team een nieuw hoofdstuk ingaan, gaan we de glimlach en grappen missen die hij maakte wanneer hij rondliep in Hinwil. Merci Fred, et bonne chance. We moedigen je aan, waar je ook naartoe gaat."

Vasseur benadrukt genoten te hebben van zijn tijd bij het team en suggereert dat het een uitstekende voorbereiding was op zijn toekomstige baan. "Ik maak me klaar om een punt te zetten achter mijn avontuur bij Alfa Romeo. Ik kijk met liefde terug op de zes jaar die we samen hebben gehad", zegt de Fransman. "Ik ben mijn dank verschuldigd aan alle werknemers van het team. Zij brachten dit team weer op de been en zorgden ervoor dat we de ladder beklommen. Ik ben trots op het verrichte werk van het team en het bedrijf, en nog meer op de sterke fundamenten die we hebben gelegd voor dat wat nog komen gaat. Het meest trots ben ik op de mensen die dit allemaal mogelijk maakten. Zij zijn in korte tijd vrienden geworden. Dit team zal altijd als thuis voelen en ik zal ze altijd aanmoedigen. Ik heb onwijs veel geleerd als CEO en teambaas. Ik heb het gevoel dat elke dag me heeft klaargestoomd voor dat wat komen gaat. Ik weet zeker dat Alfa Romeo steeds sterker wordt. Ik kijk ernaar uit om ze in de komende jaren aan de top van het kampioenschap te zien meedoen."

Sauber-voorzitter Finn Rausing weet hoe belangrijk Vasseur voor de Sauber-groep was. "Frederic inspireerde ons team zes jaar lang met zijn leiderschap en harde werken. Hij hielp ons om het team weer op te bouwen", aldus de Zweed. "Hij was in staat om iedereen aan te moedigen, waardoor we het beste van onszelf konden geven. De steeds betere resultaten zijn het bewijs van zijn kwaliteit als leider. Hij was de eerste die in ons project geloofde. Hij laat het team achter in een veel sterkere en gezondere positie, met ook nog eens een mooie toekomst. Dat is alles wat we van hem vroegen. Ik weet zeker dat ik, net als iedereen, Fred veel succes wens met zijn toekomstige werkzaamheden."

Het team van Alfa Romeo heeft nog niet bekendgemaakt wie Vasseur vervangt.