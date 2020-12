Brawn ziet ‘briljante’ Perez winnen: “Tragedie als hij 2021 mist”

Maar liefst 190 races moest Sergio Perez wachten op zijn eerste overwinning in de Formule 1, maar hij pakte de zege op misschien wel de mooist denkbare manier. Nadat hij in de openingsronde nog in een spin werd getikt door Charles Leclerc baande hij zich daarna resoluut een weg naar voren. Dat bracht hem uiteindelijk op de derde positie, wat uiteindelijk de ideale plaats bleek om te profiteren van het gestuntel van Mercedes bij de pitstops tijdens de tweede safety car-fase. Met ruim tien seconden voorsprong kwam de Mexicaan vervolgens als winnaar over de finish, terwijl teamgenoot Lance Stroll het feest voor Racing Point compleet maakte door voor de tweede keer dit seizoen derde te worden.

“Dit was een dik verdiende overwinning voor Checo”, schrijft sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 in zijn vaste column voor F1.com. “Vorige week zei ik in mijn column nog dat Racing Point misschien het gevoel heeft dat ze niet optimaal hebben gepresteerd, maar dat hebben ze dit weekend meer dan rechtgezet.” De suggestie dat Perez en Racing Point de overwinning alleen te danken hebben aan de mislukte pitstops van Mercedes en de lekke band van George Russell verwerpt Brawn. “Daar verdienen ze alle credits voor: ze stonden klaar om toe te slaan en Checo reed simpelweg briljant.”

Nog altijd heeft Perez geen plekje in de F1 bemachtigd voor 2021. Hij is weliswaar in beeld bij Red Bull, maar de Oostenrijkse renstal heeft aangegeven niet voor Abu Dhabi een besluit te nemen. Brawn vindt in ieder geval dat de uittredend Racing Point-coureur een zitje in de F1 verdient. “We willen hem volgend jaar allemaal zien en het zou een tragedie zijn als hij geen zitje bemachtigt. Het team denkt ongetwijfeld terug aan het besluit dat ze genomen hebben, want ze verliezen hem terwijl hij zo sterk rijdt. Zijn vervanger Sebastian Vettel komt zonder twijfel sterker terug aangezien hij nu in een soort dalletje zit, maar aan Checo weet je wat je hebt. Het wordt dus interessant om te zien hoe dit zich ontwikkelt. Seb heeft nu zelfs behoorlijke voetsporen om in te treden, ook al is hij een meervoudig wereldkampioen.”

Natuurlijk kwam de sensationele overwinning van Sergio Perez ook ter sprake in de nieuwste aflevering van de GPUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is.