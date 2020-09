Brawn: Nieuwe nederlaag op Mugello ‘doet pijn’ bij Bottas

Bij de eerste Formule 1-race ooit op Mugello had Valtteri Bottas een uitgelezen kans om te winnen en zijn achterstand in het kampioenschap te verkleinen. Bij de start nam hij de leiding in handen, maar die verloor hij alweer bij de herstart na de eerste rode vlag. In het vervolg van de race kon de Mercedes-coureur geen vuist meer maken ten opzichte van teamgenoot Lewis Hamilton, die de leiding had overgenomen en dominant naar zijn zesde zege van het seizoen reed. Hij breidde zijn voorsprong in het kampioenschap daarmee uit tot 65 punten ten opzichte van Bottas, die de Toscaanse GP op de tweede plek afsloot.

Brawn vermoedt dat Bottas Toscane verlaat met het gevoel “dat hij de trofee voor de overwinning in zijn bezit zou moeten hebben. De Fin was in ongelooflijke vorm nadat hij de leiding afsnoepte van Hamilton”, schreef de sportief directeur van de F1 in zijn vaste column voor F1.com. “Maar hij liet de overwinning door zijn vingers glippen en hij moet het lastig vinden om vrede te vinden in weer een nederlaag ten opzichte van de regerend wereldkampioen. Deze doet pijn en laat hem zichzelf afvragen - wat moet hij doen om zijn teamgenoot eens te verslaan?”

Bottas heeft sinds zijn zege in de seizoensopener op de Red Bull Ring niet meer op het hoogste treetje van het podium gestaan. De leiding in de titelstrijd is hij echter al een tijdje kwijt en het ziet er ook niet naar uit dat hij die op termijn nog terug gaat krijgen, want zoals gezegd heeft hij een achterstand van 65 punten ten opzichte van leider Hamilton. “Natuurlijk doet hij [Bottas] nog mee om het kampioenschap, maar met iedere race die verstrijkt worden zijn kansen ook kleiner”, zegt Brawn, die voorspelt dat Bottas het niet makkelijk krijgt. “Het is nu een mentale strijd, want hij heeft de snelheid. Maar Lewis is meedogenloos, grijpt iedere kans en geeft er zelden een aan de oppositie.”