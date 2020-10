Brawn hoopt Honda met nieuw reglement terug te lokken naar F1

Ruim een week geleden hakte Honda de knoop door: het huidige contract met Red Bull Racing en AlphaTauri wordt uitgediend, maar daarna vertrekt het bedrijf uit de Formule 1. Eind 2021 moeten de twee Honda-teams dus overschakelen naar een andere motorleverancier. De motorbouwer kondigde aan dat het personeel en de kennis van het F1-project ingezet gaan worden bij het ontwikkelen van emissievrije aandrijflijnen. Daarnaast heeft Honda zich ten doel gesteld om als bedrijf in 2050 klimaatneutraal te opereren.

“Het is jammer dat Honda de F1 eind 2021 verlaat”, schrijft Brawn in zijn vaste column voor F1.com. Voor de vierde keer trekt men in Japan de stekker uit het F1-avontuur, nadat eerder in 1968, 1992 en 2008 werd gedaan. Telkens bleek een vertrek niet definitief te zijn en Brawn verwacht dat dit ook nu weer het geval is. “Ik ben optimistisch dat we ze er opnieuw bij kunnen lokken zodra hun situatie verandert en de F1 evolueert. Honda is altijd een belangrijk en welkom lid van de F1-gemeenschap geweest, en hopelijk zullen ze dat in de toekomst ook zijn.”

Brawn kan overigens wel begrip opbrengen voor het besluit van Honda om de sport te verlaten. “Alle automobielbedrijven staan momenteel voor enorme uitdagingen”, ziet hij. De Brit ziet voor de Formule 1 zelf ook een belangrijke rol weggelegd om de sport aantrekkelijk te maken en te houden voor fabrikanten. “Als F1 moeten we hierop antwoorden en ervoor zorgen dat we deze uitdagingen beantwoorden, relevant blijven en relevanter worden voor automobielpartners.” Dat moet onder meer gebeuren met de introductie van de nieuwe motorreglementen, die momenteel voor 2026 op de planning staat.

De F1 kijkt momenteel naar hoe die reglementen vormgegeven moeten worden, onder andere door onderzoek te doen naar synthetische brandstoffen. Brawn vestigt zijn hoop op die reglementen om Honda wederom naar de koningsklasse van de autosport te lokken. “Ik hoop dat de nieuwe motorformule, die niet later dan 2026 geïntroduceerd wordt, ze aanmoedigt om terug te keren. Ook zullen we ze aanmoedigen om onderdeel te worden van nieuwe FIA-werkgroepen, die gaan aanbevelen wat voor soort krachtbron we kiezen voor de toekomst. Ze zijn geweldige partners geweest in de F1 en ik kijk ernaar uit om weer met ze samen te werken in de toekomst.”