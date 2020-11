Brawn belooft 'grondig onderzoek' naar vangrail bij crash Grosjean

Grosjean kwam met kleine brandwonden en vermoedelijk een gebroken rib weg na een angstaanjagende crash bij de start, waarbij zijn auto na contact met Daniil Kvyat de vangrail in knalde en in twee stukken brak. Daarbij werd ook de brandstofcel geraakt en ontstond een enorme brand, iets wat we in de Formule 1 al decennia niet meer hebben gezien.

Dankzij de constructie van de cockpit en de toevoeging van de halo kon Grosjean wonderwel zelf uitstappen, maar het feit dat de wagen de vangrail zomaar kon doorboren, wat tot de vuurbal leidde, zorgt wel voor ongerustheid. Ross Brawn, sportief directeur van de F1, benadrukte de rol van de FIA om het gebruik van de halo door te duwen, wat wellicht het leven van Grosjean heeft gered, maar gaf ook toe dat dergelijke crash in de eerste plaats niet zo'n explosieve gevolgen zou mogen hebben.

"Het is voor iedereen in de Formule 1 een schok om zo'n zwaar ongeval te zien", stelde Brawn. "Dat zijn we niet gewoon, ook met de brand daarbij. "Als we terugdenken aan de controverse over de halo, dan moeten we FIA-president Jean Todt krediet geven, want hij ijverde voor de invoering daarvan. Zonder halo hadden we vandaag een heel andere situatie gehad. Maar we zullen wel een diep onderzoek instellen om te kijken wat we hieruit kunnen leren. Zo'n vangrail opengereten zien worden, dat is duidelijk niet wat we willen zien."

Brawn was ook vol lof voor de inspanningen van het medische team van de FIA, geleid door dokter Ian Roberts, die zelf de vlammen indook om Grosjean op te vangen. "Iedereen verdient veel krediet. Ze waren scherp en twijfelden niet. Ze deden exact wat ze moesten doen en daar zijn we heel trots op. Dat soort professionalisme is heel geruststellend voor de rijders, op dat vlak was het perfect. Zo'n ongeval willen we natuurlijk niet ziet, maar de respons was goed. Ik kan me geen effectievere aanpak indenken."