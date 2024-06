Van brandalarm naar pole: De zaterdag van McLaren-teambaas Zak Brown

Teambaas Zak Brown was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje vooral opgelucht. Niet alleen omdat Lando Norris de MCL60 bovenaan de tijdenlijst had gezet, maar vooral ook omdat er bij de brand eerder op de dag in het motorhome van de renstal uit Woking niemand ernstig gewond was geraakt. "Iedereen is in orde", zegt Brown na de kwalificatie tegen Motorsport.com. "We hadden een medewerker die naar het ziekenhuis moest, maar inmiddels weer is ontslagen, dus gelukkig kunnen we melden dat iedereen in orde is."

Brandweer en reddingsdiensten ter plaatse bij de brand in de McLaren-hospitality. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

De brand en de ophef die daarover ontstond, hadden uiteindelijk geen invloed op Norris en Oscar Piastri, die beiden Q3 haalden. Waar Piastri in de beslissende fase een foutje maakte en zondag de race zal moeten starten vanaf P9, daar pakte Norris de hoofdprijs: de tweede pole uit zijn F1-carrière. "Dat was een geweldige ronde!", aldus Brown. "Ik sprak natuurlijk met Lando en Oscar voordat ze naar buiten gingen en Lando had er vertrouwen in. Hij dacht dat hij kans maakte op de pole. Natuurlijk, het is zo competitief dat ik niet zou willen zeggen dat hij zeker wist dat hij de pole zou pakken, maar hij dacht dat hij een goede kans maakte."

Dat McLaren het tot voor kort zo oppermachtige Red Bull Racing op een circuit als Barcelona kan verslaan, is voor Brown extra bijzonder. "We houden meestal van de echt snelle circuits", legt de Amerikaan uit. "Dus dit is niet... als je de lijst met circuits zou aflopen en een onderverdeling zou maken tussen categorie A en categorie B, dan zou dit een beetje meer in categorie B vallen. Iedereen bij McLaren heeft fantastisch werk geleverd, in de fabriek en hier op het circuit. We hebben nu echt een goede raceauto, die we hopelijk kunnen blijven verbeteren."

Waarschuwing voor Red Bull en Verstappen

Niet alleen McLaren komt dichterbij aan Red Bull, ook teams als Mercedes en Ferrari mengen zich steeds nadrukkelijker in de strijd, en dat betekent dat het seizoen nog lang niet gedaan is, weet Brown. "Ik denk dat er weinig licht zit tussen de top-vier teams. De rondetijden liggen zo ongelooflijk dicht bij elkaar. We dachten na de eerste paar races van het jaar allemaal dat het game over was. Natuurlijk moet je zeggen dat ze [Red Bull] nog steeds favoriet zijn, en hij [Max Verstappen] nog altijd een mooie voorsprong in het kampioenschap geniet. Maar we knabbelen langzaam maar zeker wat van die voorsprong af. Er zijn nog veel races te gaan, dus ik denk dat we de rest van het jaar een mooie show voor de fans kunnen neerzetten."