Motorhome McLaren F1 in Barcelona ontruimd vanwege brand

Voorafgaand aan de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya is er brand uitgebroken in de McLaren Team Hub, zoals het motorhome van het team van Lando Norris en Oscar Piastri bekendstaat. De brand ontstond aan de achterkant van het gebouw, in het gebied boven de keuken.

Het personeel van de McLaren-hospitality evacueerde andere medewerkers van het team, gasten, media en coureurs Norris en Piastri, die in de paddock werden gezien terwijl ze naar de gebeurtenissen keken. Pirelli F1-topman Mario Isola, in zijn vrije tijd actief als ambulancebestuurder, was als één van de eersten op de locatie van de brand. De Italiaan en andere medewerkers van de bandenleverancier zorgden voor brandblussers. Kort daarna arriveerden ook meerdere brandweerwagens, waarna brandweermensen snel het motorhome binnengingen om de brand te blussen. Ambulances waren eveneens ter plekke.

McLaren laat weten dat het veilig is verlopen. “Vanochtend hebben we onze Team Hub in de paddock geëvacueerd na een brandmelding”, meldt het Britse team in een korte verklaring. “Het team is veilig geëvacueerd, terwijl de lokale brandweer met het probleem bezig is.”

Het was enige tijd onduidelijk welke invloed de brand op de voorbereidingen van Norris en Piastri op de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje zou hebben, aangezien onder meer hun helm en racepak in de hospitality worden bewaard. Na ruim een kwartier in de derde oefensessie kwamen beide coureurs echter de baan op.

Het is niet de eerste keer dat een Formule 1-team in Barcelona wordt getroffen door brand. In 2012 brak er na de race, die het team met Pastor Maldonado verrassend had gewonnen, brand uit in de Williams-pitbox.