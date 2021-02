Bouw van omstreden F1-circuit in Rio de Janeiro van de baan

Eind vorig jaar lekte een brief van toenmalig F1-directeur Chase Carey uit waarin stond dat zijn firma een deal had gesloten met de eigenaren van het nog te bouwen circuit in Rio. De bouw van de faciliteiten was echter behoorlijk omstreden omdat er een natuurreservaat gesloopt moest worden voor de bouw. Het plan had – naast een deal met F1 - ook meer financiële slagkracht en kreeg steun van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Naast de Formule 1 had ook de MotoGP-organisatie een overeenkomst gesloten met het voornemen om een race te organiseren op het nieuwe circuit. Toch heeft de nieuwe burgemeester van de stad nu besloten om de plannen te annuleren. “We hebben de bouw van het Rio International Circuit in de Camboatá-regio officieel opgegeven”, schreef Eduardo Cavaliere, de wethouder van milieu in Rio de Janeiro.

Daarmee komt er voorlopig een eind aan een jarenlange strijd tussen Sao Paulo en Rio de Janeiro. De huidige promotor van de Braziliaanse Grand Prix sloot in december weliswaar een nieuwe deal met de Formule 1, maar ook die deal stuitte op weerstand. De nieuwe promotor van de race, MC Brasil Motorsport, zou publiek geld gebruikt hebben om de deal binnen te halen. Vooral het feit dat de firma geen ervaring heeft met het binnenhalen van F1-races, was voor criticasters een reden om de gang naar de rechter te maken. De rechter besloot het contract op te schorten. Het is niet duidelijk wat dit voor de aankomende editie van de race betekent. De race staat voor 7 november op de huidige F1-kalender.

Ook in Rio de Janeiro heeft men de plannen voor een Formule 1-race nog niet opgegeven. Hoewel burgemeester Paes geen voorstander is van het circuit in de Camboatá-regio, zou hij volgens Braziliaanse media wel voornemens zijn mee te werken als een circuit elders in de stad gebouwd kan worden. De deal die de Formule 1 met de promotor zat ook niet vast aan dit circuit.

Het is niet de eerste keer dat een deal van Liberty Media tot niets uitdraait. Eerder had de organisatie al plannen voor Grands Prix in Vietnam en Miami, beiden gingen niet door. Rio de Janeiro kan nu aan dit lijstje toegevoegd worden.