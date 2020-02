Boullier directeur van Franse Grand Prix F1

Boullier nam in februari vorig jaar een rol op zich in het bestuur van de Franse Grand Prix op Paul Ricard als adviseur en ambassadeur. Vanaf 2020 wordt de voormalige teambaas van McLaren en Lotus Renault algemeen directeur.

"Het advies en de expertise van Eric Boullier heeft het team van de Franse Grand Prix al veel geholpen", stelt Christian Estrosi, de voorzitter van het evenement. "Eric nam al deel aan de werkgroep voor de terugkeer van de Franse Grand Prix en ik ben erg tevreden dat hij nu meer betrokken zal zijn bij de organisatie."

Boullier voegde toe: "Ik ben blij en trots om meer betrokken te zijn bij de prachtige project van de Grand Prix van Frankrijk. Ik kijk ernaar uit om verder bij te dragen tot het succes van dit geweldige autosportevenement op Franse bodem."

Nieuw dit jaar is een aangepast mobiliteitsplan om de toegang tot het circuit te verbeteren. Daar waren bij de terugkeer van de race in 2018 veel problemen mee. Het plan bouwt het park and ride systeem van 2019 verder uit met pendelbussen vanuit verschillende belangrijke dorpen. Ook wordt de camping uitgebreid en wordt de lay-out van de parkeerplaatsen aangepast. Naast betere verbindingen met de omliggende Franse steden komen er ook shuttles vanuit Amsterdam, Eindhoven, Barcelona, Milaan en Turijn met pakketten inclusief overnachting en kaartjes voor de race."