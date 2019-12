Bottas: "Ik moet misschien maar naar Bottas 2.77 upgraden"

Net als eigenlijk alle andere Formule 1-coureurs koestert Bottas nog steeds de droom om wereldkampioen te worden. Wat betreft de wagen en het team waarmee hij rijdt, heeft hij een van de beste kansen en over de juiste snelheid beschikt hij op goede dagen ook. Het probleem is alleen dat hij teamgenoot is van Lewis Hamilton, die dit jaar zijn zesde wereldtitel opeiste. In de drie jaar dat de twee heren nu bij teamgenoten zijn bij Mercedes, kreeg Bottas altijd de ondersteunende rol toegespeeld en kon hij zijn teamgenoot niet op regelmatige basis verslaan.

Dat had enerzijds te maken met zijn loyaliteit jegens Mercedes wanneer er teamorders werden uitgedeeld, iets wat Hamilton andersom nooit heeft willen accepteren, en anderzijds de kunst van het wiel-aan-wiel-vechten wat laatstgenoemde nog altijd beter beheerste dan Bottas dat deed.

Tot aan de Grand Prix van Spanje vormde de inmiddels 30-jarige Fin echter een reële bedreiging voor de nu zesvoudig F1-kampioen, met twee zeges, drie tweede plekken en drie pole-positions. Deze resultaten en de zelfverzekerde houding leverden Bottas de bijnaam 'Bottas 2.0' op en hoewel hij niet in staat was om Hamilton te verslaan, was 2019 wel zijn beste jaar in de koningsklasse. Op vraag van Motorsport.com over hoe groot de volgende stap moet zijn om Hamilton te verslaan, zei hij: "Het feit is dat de competitie alleen maar intenser wordt tussen de top-drie teams. Lewis verslaan is altijd moeilijk en je moet ook dus de anderen verslaan. Maar ik weet dat ik de snelheid heb en ertoe in staat ben. Ik hoef denk ik geen wonderen te verrichten, maar moet alles meer fine-tunen. Dus laten we zeggen, naar een Bottas 2.77 gaan misschien", doelde Bottas al grappend op zijn racenummer.

Leren van gemaakte fouten in 2019

Bottas won de openingsrace in Australië en voegde daar zeges aan toe in Baku, Japan en Austin. Halverwege het seizoen kreeg hij van Mercedes de voorkeur boven Esteban Ocon, die uiteindelijk door Renault is aangenomen voor 2020. "Het was een goed jaar waarin ik mezelf heb kunnen verbeteren. Denk aan alles wat nodig is om jezelf een complete coureur te maken, wat het verschil maakt om te kunnen winnen en resultaten te boeken. Ik moet die progressie gewoon doorzetten bij het team. Ik heb veel geleerd over mezelf en vooral van de fouten die ik vorig jaar maakte. Dat heeft me geholpen."

Toch zijn er dit jaar alsnog genoeg weekenden waarin Bottas het heeft laten liggen, zo geeft hij toe. "Er waren natuurlijk ook genoeg weekenden waarin het veel beter kon, dus er zijn nog veel punten om aan te werken met het team. Daarvan moeten we de oorzaak achterhalen. Waarom was het tempo er niet? Waarom maakte ik een bepaalde fout? We gaan dieper op die details in en dat is opnieuw heel leerzaam. Ik kan alleen nog niets specifieks aanwijzen, behalve de consistentie over een heel seizoen."

Afgelopen weekend behaalde Bottas zijn eerste rally-overwinning op Paul Ricard in een Citroën DS3 WRC. De Fin zocht een andere uitdaging om na afloop van het F1-seizoen de winter mee in te gaan. Hij grapte dat hij 's winters 'veel meer pap zou eten' en 'zou zoeken naar een pap-sponsor', refererend aan de vraag begin dit jaar wat hij als ontbijt had gegeten toen hij de GP van Australië op zijn naam schreef. Op serieuzere toon vervolgt hij dat hij weet hoe belangrijk de winterperiode is voor zijn titelkansen in 2020. "Ik heb iets over mezelf ontdekt afgelopen winter, dus dat ga ik opnieuw proberen."

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy en Jonathan Noble