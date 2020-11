Bottas over schade: "Kon brokstuk Vettel niet meer ontwijken"

Bottas wist bij de start zijn pole te verzilveren op het circuit van Imola, maar in de tweede ronde doemde er bij het uitkomen van Tosa plots een brokstuk op dat de Fin niet meer kon ontwijken. Het was het uiteinde van de voorvleugel van Sebastian Vettels Ferrari, die daar tijdens de eerste ronde contact had gemaakt met de Haas van Kevin Magnussen.

Bottas koos ervoor om recht over het brokstuk heen te rijden met het midden van de wagen in plaats van een lekke band te riskeren, maar het brokstuk raakte vast onder de auto en beschadigde de vloer, wat Bottas snelheid kostte. "De start was goed, maar in de tweede ronde lag er plots een brokstuk bij bocht zeven en dat kon ik niet meer ontwijken", legde Bottas uit. "Ik mikte nog snel op het midden van de wagen en probeerde om er niet met de banden over te rijden. Blijkbaar veroorzaakte dat wel schade, wat de auto lastig te besturen maakte."

Omdat Bottas ook na zijn pitstop voor nieuwe banden snelheid miste, slaagde Hamilton erin om op oudere banden afstand te nemen vooraleer zelf zijn enige geplande pitstop te maken. Een virtuele safety car zorgde ervoor dat Hamilton zelfs met een veilige marge de leiding over kon nemen. Bottas moest daarna vooral in de spiegels kijken om Max Verstappen achter zich te houden, maar na een foutje in Rivazza kon de Red Bull-rijder erlangs. "Ik pushte echt hard om Max af te houden, maar ik ging over de limiet en dat leidde tot een foutje, dat was jammer."

Door een klapband voor de Nederland werd Bottas uiteindelijk nog tweede. In parc fermé zat de endplate van Vettel nog steeds vast onder de Mercedes en werd het stuk (zie foto boven) er door een monteur uitgevist.