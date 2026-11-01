Formule 1 GP van Mexico

Bottas ondanks Herta-geruchten 'vrij zeker' van F1-zitje in 2027

De Cadillac-coureur is nog niet bevestigd voor het volgende F1-seizoen en de geruchten over het promoveren van Herta nemen toe

Ed Hardy Stuart Codling

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 16:24

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas heeft er “behoorlijk veel vertrouwen” in dat hij in de Formule 1 blijft, terwijl hij vragen over zijn toekomst van zich afsloeg te midden van geruchten dat Cadillac Colton Herta zou promoveren.

De Amerikaanse renstal kondigde een contractverlenging voor Sergio Perez aan, maar heeft Bottas nog niet bevestigd voor 2027, na een seizoen 2026 waarin laatstgenoemde consequent is overtroffen.

Perez leidt met 15-9 in het kwalificatieduel met Bottas en er wordt steeds meer gesproken over Cadillac dat zijn Amerikaanse reservecoureur Herta promoveert zodra hij een superlicentie heeft bemachtigd.

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“Ik heb er eigenlijk niet veel over te zeggen”, zei Bottas. “Dat is de situatie, er zijn geruchten. Ik heb er eigenlijk niets over te zeggen. Uiteindelijk komen we erachter.”

Die twijfel is er ondanks dat Bottas een “meerjarig” contract heeft, maar naar verluidt gaat het om een zogeheten één-plus-één-situatie, waarbij het tweede seizoen optioneel is nadat hij dit jaar is ingestapt.

De tienvoudig Grand Prix-winnaar stelt dus vertrouwen te hebben dat hij voor 2027 blijft, wat zijn 14e seizoen in de F1 zou zijn na zijn debuut bij Williams in 2013.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Nou, voor mij zou het logisch zijn”, voegde hij toe. “Dat is wat er op papier staat, dus daarom heb ik er behoorlijk veel vertrouwen in.

“Voor mij was het altijd duidelijk wie hier volgend jaar is. Natuurlijk is het... Checo heeft een verlenging getekend. Ik heb nog geen verdere verlenging getekend.

“Maar ik weet zeker dat er in een groot bedrijf altijd bestuursvergaderingen zijn. Ze zouden de definitieve beslissingen kunnen verbeteren. Ik geloof dat die er snel zijn.

“Ik denk dat alles gewoon gevalideerd moet worden met de grote bazen in de Verenigde Staten.”

Bottas antwoordde “helemaal niet” toen hem werd gevraagd of hij nog steeds het gevoel heeft dat hij op zijn hoogste niveau presteert, maar wees er wel op dat de situatie niet bepaald vriendelijk is, aangezien Cadillac aan zijn debuutseizoen bezig is.

De nieuwkomer staat na 18 rondes puntloos onderaan in het kampioenschap en haalde veteranen als Bottas en Perez binnen om het team met hun knowhow als racewinnaars door de beginfase te loodsen.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Het is allemaal waarvoor ik heb getekend”, zei Bottas. “Ontwikkeling, werken aan de toekomst. Soms de auto alleen maar naar huis brengen om de finishvlag te halen.

“Ik wacht eigenlijk gewoon op het moment dat we een betere auto krijgen. Dan gaan we er ook echt iets mee doen in plaats van hem alleen maar heelhuids thuis te brengen.

“Alles wat ik heb gedaan, is de instructies opvolgen. Soms waren de instructies duidelijk. Het is eigenlijk gewoon zorgen dat je het net probeert te halen.

“Dat is wat ik doe. Dan moet je dingen managen en zo. Als het tijd is om te pushen, is het tijd om te pushen. Zoals afgelopen weekend. Ik denk dat ik alles heb gegeven wat ik heb. Dat is alles.”

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