Bottas: Mercedes is beter voorbereid op ijle lucht in Mexico

Het Autodromo Hermanos Rodriguez ligt op 2000 meter boven zeeniveau en de ijle lucht heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de prestaties van de motoren redelijk gelijkwaardig waren op het circuit. Dat werkte voorheen in het voordeel van de rivalen van Mercedes. Red Bull won de race in 2017 en 2018 met Max Verstappen voordat hij in 2019 pole-position pakte, maar na een clash met Bottas niet meer in aanmerking kwam voor eremetaal.

Valtteri Bottas erkent dat de Mexicaanse omloop een van de zwakkere circuits is geweest voor Mercedes, maar denkt dat progressie met de krachtbron ervoor gezorgd heeft dat het team dit seizoen sterker voor de dag moet komen. “Mexico is normaal gesproken niet een heel best circuit voor ons en het lijkt erop dat een groot deel van die achterstand in de voorgaande jaren veroorzaakt werd door de ijle lucht”, aldus Bottas, die Red Bull alsnog aanwijst als favoriet. “Ik denk dat we wel flink verbeterd zijn door optimalisatie van de krachtbron, wat dat betreft zouden we beter voor de dag moeten komen dan de voorgaande seizoenen. Op papier denk ik wel dat Red Bull hier sterk is, we hebben alle lessen uit de afgelopen jaren in de praktijk gebracht om goed voorbereid te zijn. Dit zijn geen makkelijke weekenden, maar dat is eigenlijk nooit zo.”

De favorietenrol van Red Bull hoeft niet te betekenen dat het dit jaar ook weer zo gaat zijn, beweert Mercedes-teambaas Toto Wolff. De verhoudingen zijn dit jaar nogal eens heen en weer geschoven tussen de topteams, constateert de Oostenrijker. “Mexico was traditioneel een lastig circuit voor ons, maar dit jaar is alles anders”, verklaarde Wolff. “We hebben circuits gezien waar wij sterk waren en waar zij sterk waren, je moet het echt race voor race bekijken.”

Max Verstappen verdedigt in Mexico een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton. In het constructeurskampioenschap gaat Mercedes wel aan de leiding met een marge van 23 punten.