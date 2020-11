Bottas maakt geen punt van aangepaste strategie Hamilton op Imola

Bottas ging in de openingsfase van de race op Imola aan de leiding, maar hij kwam vroeg naar de pits om te antwoorden op de pitstop van Max Verstappen. Hamilton vroeg vervolgens aan het team of hij zijn eigen eerste stint mocht verlengen. Mercedes gaf toestemming, waardoor de Brit in een optimale positie kwam om te profiteren van de korte virtual safety car-periode. Na zijn stop kwam Hamilton in leidende positie terug op de baan, waarna hij ondanks een late neutralisatie onbedreigd naar de overwinning reed.

Tijdens de GP van Portugal van een week eerder kreeg Bottas geen toestemming om van zijn vooraf afgesproken strategie af te wijken, maar hij neemt Mercedes niets kwalijk dat Hamilton zijn strategie nu wel mocht veranderen. “Er waren twee scenario’s. We hebben de plannen voor de race doorgenomen, waaronder wat er gebeurt als een van ons onder druk komt te staan en er een mogelijkheid is dat Red Bull de undercut probeert”, vertelde Bottas. “Dat gebeurde bij mij, dus ik moest reageren. Als ik in Lewis’ positie had gezeten, dan was zolang mogelijk doorrijden en kansen pakken het enige wat ik wilde doen. Het betaalde zich uit voor Lewis, en dat was ook voor mij zo geweest als de rollen omgedraaid waren.”

De winst die Hamilton kon pakken werd vergroot doordat Bottas met schade aan zijn Mercedes kampte. In de openingsfase was hij tegen een endplate van de voorvleugel van Sebastian Vettel gereden, die daarna klem kwam te zitten onder de W11. De virtual safety car garandeerde vervolgens dat Hamilton na zijn pitstop voor Bottas en Verstappen op de baan terugkeerde, maar Mercedes vermoedt dat het krap was geworden als die neutralisatie er niet was.

“Extreem krap”, meent track engineering director Andrew Shovlin. “Er waren momenten dat Lewis nét het gat had, maar dat de marge maar een halve seconde was. Het probleem is echter dat je hem op harde banden naar buiten stuurt en die moeten opgewarmd worden, wat inhoudt dat ze een seconde, anderhalve seconde langzamer zijn. Hoewel het erop leek dat hij het gat kon creëren, wilden we hem niet echt op koude banden in het gevecht met Valtteri en Max laten belanden terwijl we dat gat gewoon hadden kunnen opbouwen. Hij kwam er dus in de buurt, en toen kwam de VSC waardoor het een makkelijke situatie werd.”

