Bottas krijgt gridstraf in Abu Dhabi na motorwissel

De 30-jarige Fin kon de afgelopen race in Brazilië niet uitrijden door een motorprobleem, onstaan door een te hoge olieconsumptie. De kapotte krachtbron werd terug naar het hoofdkwartier in Brixworth gevlogen, maar daar werd al snel duidelijk dat repareren geen optie meer was.

Lees ook: Gridstraf dreigt voor Bottas bij slotrace in Abu Dhabi

Omdat de eerdere motoren van Bottas tegen hun aantal kilometers zitten, is het risico te groot deze te gebruiken op Yas Marina. Mercedes heeft zodoende geen andere keuze dan een nieuw exemplaar te installeren in zijn W10. Hoeveel plekken Bottas door de wissel naar achteren moet is nog niet duidelijk. Welke onderdelen er nieuw zijn en welke losse er desnoods nog wel kunnen worden gebruikt, heeft het team nog niet verklapt.

Op Interlagos zei Mercedes dat het niet zeker was van de oorzaak van Bottas' uitvalbeurt. James Allison, technisch directeur van de renstal, zei: "We weten dat we een hoger olieverbruik zagen tijdens de race. De olie liep heel snel terug, ongeveer een halve ronde voor we zagen dat het over was. De motor stopte uit zichzelf als veiligheidsmaatregel."

Met medewerking van Jonathan Noble