Bottas: “In deze sport probeert iedereen je een oor aan te naaien”

Bottas had vrijdagmiddag een nogal knullig moment toen hij met zijn Mercedes spinde in de pitstraat. Bij het wegrijden werd de coureur verrast door de hoeveelheid wielspin en verloor hij de achterkant van zijn W12, waarna deze recht voor de deur bij McLaren dwars in de pitstraat kwam te staan.

Bottas werd uiteindelijk weer op weg geholpen door de monteurs van McLaren, maar de teamleiding van de Britse renstal had ondertussen al bij wedstrijdleider Michael Masi geklaagd over de onveilige situatie die de Fin had gecreëerd. McLaren-teammanager Paul Thomas noemde het incident “belachelijk”, waarna Bottas zich na de tweede vrije training mocht melden bij de stewards. Die legden hem uiteindelijk drie plaatsen gridstraf op voor de Grand Prix van Stiermarken wegens “gevaarlijk rijgedrag”. Zelf liet Bottas weten dat een experiment de oorzaak was van de spin. Om de hoeveelheid wielspin te verminderen reed de Fin niet in de eerste maar in de tweede versnelling weg, al gaf hij daarbij dus iets te veel gas.

Zware straf

Bottas kwalificeerde zich zaterdag als tweede op de Red Bull Ring, maar zal door de gridstraf terugzakken naar een vijfde plaats. Zelf vond hij de straf maar overdreven: "Persoonlijk vind ik het een vrij zware straf”, erkent de Mercedes-coureur. “Ik had nooit gedacht dat zoiets mij een straf zou opleveren.”

Bottas denkt dat de stewards vooral hebben gereageerd op het geklaag van McLaren, dat profiteert van de gridstraf. Lando Norris schuift zondag door de straf van Bottas namelijk op naar de derde startplek. “Wanneer er een kans voor het grijpen ligt zullen andere teams het niet nalaten om erover te gaan klagen, waardoor wij uiteindelijk bestraft worden. Zo gaat het nu eenmaal. In deze sport probeert iedereen je een oor aan te naaien.”

Al met al was het wegrijden in de tweede versnelling dus geen geslaagd experiment: ‘Ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren in de pits. We probeerden wat anders uit met het wegrijden in de tweede versnelling. Soms heb je wat minder toeren in een hogere versnelling en kun je de hoeveelheid wielspin verminderen, maar ik werd echt verrast. Ik weet niet, misschien was de pits nog een beetje vochtig van de regendruppels. Ik kon hem gewoon niet meer houden.”