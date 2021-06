Hamilton en Bottas ruilen van Formule 1-chassis voor Franse GP

Valtteri Bottas reed twee weken geleden in Baku het hele weekend achter de feiten aan. De Fin wist op zaterdag met de hakken over de sloot een plekje in het derde kwalificatiedeel te bemachtigen, waarna hij in de race ondanks de nodige uitvallers niet verder kwam dan een twaalfde plek. Het was de derde nulscore dit seizoen voor de Mercedes-coureur die daarmee zakte naar de zesde plek in het kampioenschap.

Na afloop van het raceweekend in Baku vermoedde Bottas dat er iets fundamenteels mis was met zijn auto. De teleurstellende resultaten hebben er tevens toe geleid dat er opnieuw vraagtekens worden gezet bij zijn toekomst bij het team van Mercedes. Voorlopig spreekt de Fin geruchten over een vertrek tegen en focust hij zich op zijn prestaties op de baan. Met een ander chassis moet dit weekend op Paul Ricard de ommekeer in gang worden gezet.

Geplande wissel

“Het is geen nieuw chassis”, aldus Bottas, die verder vertelde dat de wijziging geen noodgreep is na het teleurstellende weekend in Baku: "Het is een ander chassis en het was altijd al gepland voor mij om op dit moment te wisselen van chassis."

Het is de tweede chassiswissel voor Bottas dit seizoen, die eerder na zijn zware crash op Imola ook al van auto wisselde. Voor de Grand Prix van Frankrijk zal de Fin gaan rijden met chassis #06 dat teamgenoot Lewis Hamilton gebruikte voor de eerste vijf races van het seizoen. Hamilton zal op zijn beurt gaan rijden met het oude chassis van Bottas (chassis #04), dat de Fin gebruikte voor de laatste vier races in Portugal, Spanje, Monaco en Baku.

“We zagen in Monaco dat ik er in tegenstelling tot Lewis de juiste afstelling en het vertrouwen wist te vinden om de banden aan de praat te krijgen”, legt Bottas uit. “In Baku voelde het bijna andersom. Aan het einde van het weekend was er best een groot verschil tussen onze afstelling. Ik kan nu wel zeggen dat de richting die we daar zijn ingeslagen, als team, niet ideaal was.”

“Onze auto balanceert op dat soort circuits echt op het randje. De komende paar circuits zijn wat normaler. Hopelijk kunnen we daar een redelijke afstelling vinden en is het niet zo makkelijk om weer de verkeerde kant op te gaan met de afstelling.”