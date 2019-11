Bottas en Grosjean naar stewards vanwege crash in VT2

Nadat hij de snelste was in de eerste training domineerde Bottas ook in de tweede oefensessie. Hij bepaalde vanaf het begin het tempo, maar de Fin werd iets te overmoedig. Hij wilde de Haas van de tragere Romain Grosjean inhalen, maar de Fransman had hem niet verwacht aan de binnenkant bij bocht 11. Grosjean stuurde naar de apex van de bocht. De twee raakten elkaar en keerden met beschadigde wagens terug in de pits

Na de sessie besloot men de twee naar de stewards te roepen om de verhalen van de twee kemphanen aan te horen. Beide coureurs gaven elkaar de schuld voor het incident. Op de boordradio was te horen dat Grosjean zei: "Wat the fuck was dat? Waar kwam hij vandaan?" Zijn engineer vroeg of er schade was, waarop hij reageerde: "Ja, ik denk de vloer en alles. Gast, hij zat mijlenver achter me. Check de wagen, als we verder kunnen doen we dat, maar ik vrees dat het er niet in zit.”

Daar kreeg hij gelijk in. De sessie was door de schade voorbij voor de Fransman, in tegenstelling tot Bottas. Hij kon aan het eind van VT2 nog enkele rondjes rijden. Een eventuele straf heeft voor hem geen gevolgen, want door een motorwissel start hij hoe dan ook achteraan. "Hij stuurde regelrecht tegen me aan, hij gaf me totaal geen ruimte", verklaarde Bottas.

De crash veroorzaakte een rode vlag en teamgenoot Lewis Hamilton vroeg wie het betrof. "Contact tussen Valtteri en Grosjean", kreeg hij te horen. "Valtteri dook aan de binnenkant van Grosjean in bocht elf en Grosjean stuurde naar binnen. Dus ze raakten elkaar." Hamilton reageerde: "Dat had ik kunnen raden."

Met medewerking van Scott Mitchell