Bottas: "Ik ging niet voor de snelste raceronde"

Bottas reed met nog vier ronden te gaan op gepaste afstand van Hamilton en had een flinke voorsprong op Pierre Gasly van AlphaTauri. Het team haalde hem naar binnen en eenmaal weer terug op de baan kreeg Bottas te horen dat hij niet de snelste rondetijd moest gaan klokken. Daarmee zou hij Hamilton van een punt beroven. "Waarom haalde je mij dan binnen?", antwoordde de Fin via de radio. Vibraties, klonk het vanaf de pitmuur.

Bottas deed het toch. Hij reed de op dat moment rapste tijd van de wedstijd: 1.12.549. Om het verloren punt weer terug te halen, moest Hamilton ook een extra stop maken en raceleider Max Verstappen laten gaan.

Bottas ging er in parc ferme niet diep op in. "Ik ging niet voor de snelste ronde", zei hij. "Lewis heeft hem. Als team hebben we hier goed gescoord."

Even later vertelde de Fin tegen Ziggo Sport dat hij wist dat Hamilton nog een pitstop ging maken. "Ik was in de eerste en tweede sector aan het pushen, maar ging van het gas in de derde. Ik was gewoon wat aan het spelen. Het was het leukste deel van mijn race."

"Het was sowieso het plan dat Lewis nog een keer ging stoppen. Ik wist dat als ik zou liften in de derde sector, hij wel de beste tijd zou rijden."

De derde man in de tussenstand voor het wereldkampioenschap beleefde naar eigen zeggen een saaie race. "Er gebeurde niet veel. Ik bleef wel pushen. We hebben het geprobeerd, maar ik had vandaag niet de snelheid."

Bottas merkte daarbij op dat zijn pitstop uit veiligheid was, hetgeen aansluit op wat Mercedes hem over de radio vertelde. "We probeerden een eenstopper en ik reed een lange eerste stint. Op het einde probeerde ik te overleven met de banden die ik had. Ik had een groot gat achter me en we besloten uit veiligheid om nog een stop te maken."