Bottas cryptisch over F1-toekomst: “Het gaat de goede kant op”

De complexe puzzel op de F1-rijdersmarkt houdt de gemoederen nog altijd flink bezig en is – als we bronnen in de paddock mogen geloven – in een beslissende fase geraakt. Alfa Romeo speelt daarin een grote rol. De Italiaans-Zwitserse formatie is met Mercedes in gesprek over een nieuwe motorendeal. Bottas zou op die manier naar dat team vertrekken, waar Kimi Raikkonen woensdag zijn afscheid aankondigde. Hoewel de blauwdruk voor de F1-rijdersmarkt daarmee wel bekend is, houdt Bottas de lippen stijf op elkaar: “Misschien weet ik iets, misschien ook niet”, reageerde Bottas op een vraag over zijn toekomst. “Ik wil er niet veel over zeggen. Maar het gaat de goede kant op, ik ben er blij mee en kijk ernaar uit.”

Volgens Bottas komt het nieuws over zijn toekomst niet dit weekend naar buiten, wel ging de coureur meer in op zijn wensenlijstje. De afgelopen jaren bij Mercedes tekende de Fin steeds eenjarige contracten, hetgeen hem soms stress bracht en invloed had op zijn prestaties. De ideale wingman van recordwinnaar Lewis Hamilton hoopt zijn carrière in de Formule 1 nu te vervolgen met een meerjarige deal. “Dat zou heel mooi zijn”, aldus Bottas. “Dat heb ik in de Formule 1 namelijk nog nooit gehad. Zo’n deal zorgt ervoor dat je je volledig kunt storten op het team en het niet zo’n plan voor de korte termijn is. Het moet ook een uitdaging zijn, ik wil er plezier aan beleven en dan nog het liefst in een omgeving waar ik kan genieten van het werk. Dat zijn de belangrijkste dingen waar ik naar kijk. Maar zoals ik eerder zijn, ik heb nog een paar jaar voor de boeg in de Formule 1 en ik wil graag doorgaan.”

Alvorens er doorgesproken wordt over zijn toekomst, moet Bottas eerst presteren tijdens de eerste Formule 1-race sinds 1985 op het Circuit Zandvoort. De Fin is geen onbekende op de duinenomloop aangezien hij twee keer de Masters of F3-wedstrijd op zijn naam schreef. “Ik vind het heerlijk dat we terug zijn”, verklaarde Bottas. “Ik geniet van dit circuit, het is old school. Er is wat veranderd en er zijn wacht bochten die nu een andere hellingshoek hebben, maar ik denk dat het zaterdag erg leuk gaat worden om de auto op de limiet te pushen. De tweede sector is razendsnel en heeft een paar mooie bochten. Ik kijk ernaar uit en heb goede herinneringen aan 2009 en 2010.”