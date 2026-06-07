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Bortoleto hard voor zichzelf na fout: "Misschien was ik te enthousiast"

Gabriel Bortoleto baalt stevig van zijn vroege kwalificatiecrash in Monaco. Volgens de Braziliaan was de snelheid aanwezig om voor punten te vechten, maar gooide hij die kans zelf weg.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto heeft na zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco hard uitgehaald naar zichzelf. De Braziliaan is ervan overtuigd dat Audi over het hele weekend voldoende snelheid had om mee te doen om de punten, maar ziet zijn fout in Q1 als een gemiste kans voor het team.

Bortoleto kende een sterk begin van het weekend in Monaco en voelde zich comfortabel in de auto. Juist daarom kwam de fout in de eerste kwalificatiesessie extra hard aan. De rookie raakte de muur licht, maar liep daarbij voldoende schade op om zijn kwalificatie vroegtijdig te beëindigen.

Volgens Bortoleto zat het probleem niet eens in het contact zelf. "Het was een heel klein tikje, maar daar gaat het niet om", legde hij uit. "De vraag is waarom ik überhaupt zoveel risico nam in die bocht. We hebben daar in het verleden al vaker gezien dat coureurs hun ophanging beschadigen."

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De Braziliaan vindt het vooral moeilijk te accepteren omdat het incident plaatsvond in Q1. "Als dit in Q2 of Q3 gebeurt terwijl je echt op de limiet rijdt voor een topprestatie, dan is dat anders. Maar dit was een fout die ik normaal gesproken niet vaak maak. Ik moet analyseren waarom ik zo vroeg in de kwalificatie al zo hard pushte."

Zelf vermoedt Bortoleto dat zijn enthousiasme een rol speelde. Na een veelbelovende reeks vrije trainingen wilde hij de snelheid van de auto direct verzilveren. "Misschien was ik gewoon te enthousiast omdat de auto het hele weekend goed voelde en ik zo graag een sterke kwalificatie wilde neerzetten."

Dat maakt de teleurstelling des te groter. Monaco zag hij als een van de circuits waar Audi dit seizoen realistisch kon meestrijden om WK-punten. "Het is niet zo dat ik een fout maakte terwijl ik iets probeerde te vinden wat er niet was. De snelheid was er. Daarom doet het pijn. We hebben op dit moment maar een beperkt aantal circuits waarop we echt voor punten kunnen vechten en Monaco was er daar één van."

"Misschien was ik gewoon te enthousiast omdat de auto het hele weekend goed voelde en ik zo graag een sterke kwalificatie wilde neerzetten."

Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Bortoleto benadrukte dat hij vooral moeite heeft met het feit dat hij het harde werk van het team niet kon belonen. "Ik zie hoeveel werk iedereen verzet. Als ik mijn eigen taak dan niet goed uitvoer, ben ik heel streng voor mezelf."

De Braziliaan blijft ervan overtuigd dat een goed resultaat mogelijk was geweest. Teamgenoot Nico Hülkenberg slaagde er uiteindelijk niet in Q3 te bereiken, maar dat verandert volgens Bortoleto niets aan zijn analyse. "Ik zie niet waarom we ineens snelheid zouden verliezen ten opzichte van alle trainingen. Nico zat ook dicht bij Q3. In Monaco kan één goede ronde een enorm verschil maken. Ik voelde me goed in de auto en ik weet zeker dat het tempo er was. Ik raakte alleen de muur."

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