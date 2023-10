Op het circuit van Suzuka herpakte Max Verstappen zich op de best mogelijke manier door de maximale score te behalen in de Grand Prix van Japan. Een weekend eerder kende hij nog een matig weekend in Singapore, maar ondanks dat was hij de favoriet voor de zege in Japan en maakte hij die rol waar. Ook in Qatar, waar voor de tweede keer een Formule 1-race wordt verreden, zien de bookmakers de tweevoudig wereldkampioen als de grootste kanshebber op de zege op zondag. Daar staat namelijk een quotering van 1,20 op, waar dat in Japan nog 1,33 was.

Een interessantere verschuiving is achter Verstappen te vinden. Afgelopen races was teamgenoot Sergio Perez altijd de vaste nummer twee vanwege de performance van de RB19, maar voor het Losail International Circuit zetten de bookmakers Perez op gelijke hoogte met McLaren-coureur Lando Norris met een odd van 15,00. Wel krijgt de Mexicaan iets betere kansen op een podiumplaats dan Norris. Diens teamgenoot, Oscar Piastri, staat vierde op de lijst van de bookmakers en laat zo de Mercedes- en Ferrari-coureurs achter zich. Fernando Alonso is vervolgens nog de enige coureur die onder een quotering van drie cijfers zit.

In 2021 was het Lewis Hamilton die er met de zege vandoor ging. Verstappen moest toen vanwege een gridstraf van de zevende plaats komen, maar wist uiteindelijk als tweede over de streep te komen met een achterstand van 25 seconden op de Brit. Alonso, die destijds om hulp vroeg van Alpine-teamgenoot Esteban Ocon om Perez zo lang mogelijk achter zich te houden, completeerde het podium.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,20 1,10 Lando Norris 15,00 1,85 Sergio Perez 15,00 1,75 Oscar Piastri 21,00 3,00 Lewis Hamilton 26,00 3,75 Charles Leclerc 26,00 4,50 Carlos Sainz 29,00 4,50 George Russell 34,00 4,50

