Max Verstappen hield in Qatar zijn hoofd koel te midden van de extreme hitte om opnieuw als winnaar over de streep te komen. Zodoende staat zijn teller dit seizoen op veertien zeges. Het is daarom geen verrassing dat de bookmakers de Red Bull-coureur ook in de Verenigde Staten zien zegevieren. Net als in Qatar zal het sprintformat wel voor het nodige spektakel en wat meer onvoorspelbaarheid zorgen.

In het emiraat was het McLaren dat een positieve hoofdrol opeiste. Oscar Piastri en Lando Norris stonden er goed bij met de MCL60. Piastri was zelfs de snelste in de sprint shootout en hij won vervolgens de zeer hectische sprintrace. Een dag later kon hij dat niet herhalen, al was de tweede plaats voor de Australiër en de derde voor zijn Britse teamgenoot een uitstekend resultaat. Het resulteert in een quotering van 1,25 voor een zege van Verstappen in Austin, terwijl Norris met een odd van 9,00 naar de Nederlander is toe gekropen in de ogen van de bookmakers. Opvallend is dan wel dat zij Norris een grotere kans op de zege gunnen dan Piastri, waar een quotering van 13,00 achter staat.

Dat betekent bovendien dat Sergio Perez is afgegleden naar de vierde plaats bij de bookmakers. Dat is tevens een pijnlijke, aangezien een zege voor de Mexicaan voor het eerst dit seizoen dubbele quoteringcijfers oplevert: 21,00. Daarachter heeft ook een verschuiving plaatsgevonden, aangezien Lewis Hamilton en George Russell voorbij zijn gegaan aan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Zij kunnen allebei rekenen op een quotering van 34,00, al krijgt de Monegask een iets betere kans toegekend op een podiumplaats.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,25 1,10 Lando Norris 9,00 1,67 Oscar Piastri 13,00 2,00 Sergio Perez 21,00 2,60 Lewis Hamilton 23,00 3,00 George Russell 26,00 3,50 Charles Leclerc 34,00 4,50 Carlos Sainz 34,00 5,00 Ook in de kwalificatie, die dus op vrijdag plaatsvindt, zien de bookmakers Verstappen als de favoriet voor de pole-position. Teamgenoot Perez krijgt van de bookmakers opnieuw een klap te verwerken, aangezien hij hier slechts op de achtste plaats is terug te vinden dankzij een quotering van 21,00. Norris en Piastri zijn hier opnieuw de grootste kanshebbers om het Verstappen lastig te maken. Coureur Pole-position Max Verstappen 1,45 Lando Norris 8,00 Oscar Piastri 10,00 Charles Leclerc 11,00 Carlos Sainz 12,00 Lewis Hamilton 15,00 George Russell 15,00 Sergio Perez 21,00

