In Singapore was het dit keer niet Red Bull Racing dat de boventoon voerde, maar Ferrari. Carlos Sainz veroverde de pole-position en zette deze - mede door een slimme strategie - om in de zege. Max Verstappen en Sergio Perez moesten van de elfde en dertiende plaats komen en slaagden er wel in om punten te pakken, maar de zege was te ver weg. Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton speelden net als Sainz een hoofdrol op het Marina Bay Street Circuit, maar grepen net mis.

Na die enerverende race is de zegereeks van Red Bull dus gereset. De 100 procent winstreeks is voorbij, maar kunnen zij de rest van het seizoen weer domineren? Als het aan de bookmakers ligt, zal Verstappen daar in ieder geval in Japan wel in slagen. Zij schatten een zege voor de Nederlander - ondanks de verwachte one-off in Singapore - het hoogste in met een quotering van 1,33. Teamgenoot Perez is opnieuw de nummer twee bij de bookmakers, maar dan met een odd van 13,00.

Toch wel verrassend is dat de bookmakers niet Sainz of Charles Leclerc als grootste bedreiging van Red Bull zien, maar Lando Norris. De Brit reed een sterke race in Singapore en kwam als tweede over de streep. Een eerste F1-zege voor de McLaren-coureur levert 15,00 keer de inzet op. Hamilton staat op de vierde plaats in de lijst met een quotering van 17,00, gevolgd door vier coureurs op gelijke hoogte met de odd van 19,00: Leclerc, Oscar Piastri, Russell en Sainz.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,33 1,10 Sergio Perez 13,00 1,67 Lando Norris 15,00 2,22 Lewis Hamilton 17,00 2,75 Charles Leclerc 19,00 3,50 Oscar Piastri 19,00 3,50 George Russell 19,00 3,50 Carlos Sainz 19,00 3,50

Ook op zaterdag wordt Verstappen opnieuw als favoriet voor de pole-position gezien. Verstappen slaagde er vorig jaar in om de pole-position te pakken en dat resulteert in een quotering van 1,50. Net als voorgaande races staat Perez in deze lijst niet direct achter zijn teamgenoot. In de kwalificatie zien de bookmakers meer kansen voor Norris, Leclerc en Sainz. Perez moet het doen met een odd van 15,00. Opvallend is dat de kans op een Piastri-pole groter wordt ingeschat dan een Mercedes-pole.

Coureur Pole-position Max Verstappen 1,50 Lando Norris 8,00 Charles Leclerc 9,00 Carlos Sainz 9,00 Sergio Perez 15,00 Oscar Piastri 17,00 Lewis Hamilton 19,00 George Russell 21,00

