Het was voor Red Bull Racing en Max Verstappen een onvergetelijk seizoen. Hij stelde in de sprintrace van Qatar zijn derde wereldtitel veilig terwijl hij in zijn eentje al genoeg punten had gescoord om Red Bull de constructeurstitel te bezorgen. Sergio Perez maakte het feest compleet door de tweede plaats te veroveren en zodoende slaagde het Oostenrijkse team er voor het eerst in haar geschiedenis in om een 1-2 te pakken bij de coureurs.

Aangezien de onderlinge krachtsverhoudingen halverwege het seizoen al duidelijk waren, hebben sommige teams besloten om veel van hun middelen niet meer in te zetten voor 2023, maar voor 2024. Door het budgetplafond is het immers een uitdaging om constant met updates te komen waardoor een sterke basis cruciaal is voor succes over een heel seizoen van maar liefst 24 races. Red Bull leek al vroeg de focus te hebben verlegd naar 2024, wetende dat de RB19 verreweg de snelste auto van het veld is. Om die dominantie vast te houden zal het team wel met een verbeterde versie moeten komen, aangezien teams als McLaren, Ferrari en Mercedes ook weer een gooi willen doen naar de titels. Volgens de bookmakers is daarbij McLaren de grootste concurrent van Red Bull met een quotering van 5,50 ten opzichte van 6,50 voor Mercedes en 9,00 voor Ferrari. Aston Martin begon goed aan 2023, maar verloor veel momentum en schommelde in de tweede seizoenshelft. Toch geven de bookmakers het team uit Silverstone met een odd van 26,00 nog wel een outsider zijn. Teams als AlphaTauri, Alpine en Williams moeten dan meer op een wonder hopen.

Constructeur Quotering als team in 2024 constructeurstitel wint Red Bull Racing 1,35 McLaren 5,50 Mercedes 6,50 Ferrari 9,00 Aston Martin 26,00 AlphaTauri 101,00 Alpine 151,00 Williams 301,00 Alfa Romeo 501,00 Haas F1 501,00 Verstappen favoriet, maar veel outsiders Bij de coureurs is het uiteraard Max Verstappen die zijn titel in 2024 zal willen verdedigen. De 26-jarige Nederlander heeft een ongekend seizoen achter de rug en gaat daarom ook als favoriet 2024 in. De bookmakers zien Verstappen ook als echte topfavoriet, want zijn vierde wereldtitel levert 1,25 keer de inzet op. Op de tweede plaats in de lijst staat Lando Norris, wat toch wel een verrassing mag heten aangezien de Brit zesde is geworden. De bookmakers weten echter ook dat het momentum bij McLaren ligt, aangezien dat team grote stappen heeft gezet dankzij updates en regelmatig het op één na beste team blijkt te zijn.

Een nog grotere verrassing is Fernando Alonso, die op de derde plaats gezet is door de bookmakers. De Spanjaard stond dit seizoen acht keer op het podium, maar die langverwachte 33ste F1-zege laat nog op zich wachten. Desondanks zou zijn derde titel een quotering van 11,00 opleveren. Zodoende moet Lewis Hamilton dus Norris en Alonso voor zich dulden volgens de bookmakers, al is de zevenvoudig wereldkampioen gedreven om voor een recordaantal van acht titels te gaan. Mocht hij daarin slagen, dan krijgt men 13,00 keer de inzet terug. Sergio Perez, de nummer twee van dit seizoen, staat er relatief slecht bij: Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell en Carlos Sainz staan hoger op deze lijst.

Coureur Quotering als coureur in 2024 F1-titel wint Max Verstappen 1,25 Lando Norris 7,00 Fernando Alonso 11,00 Lewis Hamilton 13,00 Charles Leclerc 15,00 Oscar Piastri 17,00 George Russell 21,00 Carlos Sainz 21,00 Sergio Perez 26,00 Daniel Ricciardo 41,00 Alexander Albon 251,00 Lance Stroll 251,00 Yuki Tsunoda 251,00 Pierre Gasly 501,00 Esteban Ocon 501,00 Valtteri Bottas 1001,00 Zhou Guanyu 1001,00 Kevin Magnussen 1001,00 Nico Hülkenberg 1001,00

