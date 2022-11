Bookmakers wijzen favoriet aan voor F1 wereldtitel 2023

Voor de bookmakers is er maar één duidelijke favoriet voor de wereldtitel in 2023: Max Verstappen. Voor iedere euro die je inzet, krijg je op dit moment 1,77 terug. Interessant is echter de rijder die als tweede staat op deze lijst en daarmee eveneens grote kansen op de wereldtitel krijgt toegedicht: Lewis Hamilton. Ondanks het uitermate moeizame en teleurstellende seizoen 2022 wordt de Brit gezien als een belangrijke titelkandidaat met een odd van 3,50. Charles Leclerc, lange tijd de voornaamste tegenstander van Verstappen in het voorbije seizoen, volgt met een quotering van 7,00. Een sterk jaar met een eerste wereldtitel voor George Russell levert 8,00 op voor elke ingezette euro.

Coureur Quotering Max Verstappen 1,77 Lewis Hamilton 3,50 Charles Leclerc 7,00 George Russell 8,00 Carlos Sainz 19,00 Sergio Perez 23,00 Lando Norris 101,00 Fernando Alonso 151,00

Ook interessant zijn de interne teamduels, waaruit opgemaakt kan worden hoe de bookmakers de krachtsverhoudingen binnen teams zien. Als Verstappen in de eindstand boven teamgenoot Sergio Perez eindigt, krijg je voor elke euro 1,05 terug. Als de rollen omgedraaid zijn, krijg je een quotering van 8,00. Bij Mercedes verwacht men dat Hamilton de overhand heeft: 1,50 versus 2,40. Dat is opvallend, aangezien de jongste van de twee Britten in 2022 boven de zevenvoudig wereldkampioen in de eindstand stond.

Denk je dat Nyck de Vries in zijn debuutjaar beter presteert dan Yuki Tsunoda? Dan krijg je 1,55 terug voor elke euro. Daarnaast zijn er nog een aantal weddenschappen tussen rivalen. Wie denkt dat Verstappen boven Hamilton eindigt in de WK-stand, krijgt 1,50 terug voor elke euro. Als de Brit boven Leclerc eindigt, is er een quotering van 1,50.

De odds kunnen in de aanloop naar het seizoen nog wijzigen.

