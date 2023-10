In Austin toonde Max Verstappen opnieuw aan dat er dit seizoen geen maat op hem staat. De Red Bull F1-coureur liet zich niet weerhouden door de zesde startpositie in de Grand Prix. Ook remproblemen konden niet voorkomen dat hij als winnaar werd afgevlagd en zo alweer zijn vijftigste overwinning in de Formule 1 kon vieren.

Toch werd het in de slotfase van de race nog even spannend. Lewis Hamilton kwam op zijn zachtere compound binnen schootsafstand, maar moest uiteindelijk - voordat hij gediskwalificeerd werd vanwege een te ver versleten vloer - genoegen nemen met de tweede plaats. Voor de Grand Prix van Mexico van dit weekend is Verstappen logischerwijs weer de torenhoge favoriet bij de bookmakers. Een overwinning van de Nederlander levert 1,30 op voor elke ingezette euro. Hamilton wordt na zijn sterke optreden in Austin gezien als de voornaamste uitdager met een quotering van 9,00. Opvallend is de man op de derde plaats: Sergio Perez. De Red Bull-rijder is niet bepaald bezig aan zijn beste serie, maar de bookmakers verwachten blijkbaar toch een goed optreden van hem op zijn thuisbaan. Een zege voor de Mexicaan levert 10,00 op. Lando Norris volgt met een odd van 15,00, terwijl de Ferrari-mannen Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn weggezakt tot quoteringen van 26,00 en 34,00.

Coureur Winnaar Top-3 Max Verstappen 1,30 1,12 Lewis Hamilton 9,00 1,74 Sergio Perez 10,00 1,90 Lando Norris 15,00 2,10 George Russell 19,00 3.00 Charles Leclerc 26,00 4,50 Oscar Piastri 29,00 4,75 Carlos Sainz 34,00 5,00

In de strijd om de snelste ronde liggen de verhoudingen niet heel anders. Wanneer Verstappen of Perez de snelste raceronde rijdt, krijg je 1,50 terug voor elke ingezette euro. Denk je dat het bonuspunt naar een Mercedes-rijder gaat, staat de quotering op 4,50. McLaren (7,00) en Ferrari (9,00) volgen op gepaste afstand. Of kan Yuki Tsunoda net als in Austin stunten? Dan krijg je 67,00 terug voor elke ingezette euro.

Team Quotering snelste raceronde Red Bull Racing 1,50 Mercedes 4,75 McLaren 7,00 Ferrari 9,00 Aston Martin 21,00 Alpine 61,00 AlphaTauri 67,00 Williams 91,00 Haas 101,00 Alfa Romeo 151,00

