Met 18 overwinningen in 21 Grands Prix staat er dit Formule 1-seizoen geen maat op Max Verstappen. Het ene na het andere record werd verbroken. Nog eenmaal gaat de concurrentie proberen de Red Bull-coureur van een zege te onthouden. Dat moet komend weekend in Abu Dhabi gebeuren, de finale van het seizoen 2023. De voortekenen voor de concurrentie zijn echter niet al te best. De Nederlander verkeert in topvorm, deelt niet graag cadeautjes uit en won de voorbije drie edities van de slotrace.

De torenhoge favoriet voor de zege in Abu Dhabi moge duidelijk zijn. Max Verstappen gaat ook in de afsluitende race als winnaar over de streep komen, zo is de verwachting. Voor een zege van de Red Bull-coureur krijg je 1,25 terug voor elke ingezette euro. De nummer twee in de lijst met kanshebbers is ietwat opvallend gezien de vorm in de laatste race in Las Vegas. De bookmakers verwachten een sterk optreden van Lando Norris. De Brit staat tweede in de lijst, met een quotering van 11,00. Op gepaste afstand volgt Sergio Perez met een odd van 17,00. Charles Leclerc, afgelopen weekend in de gokstad nog ijzersterk, volgt daarna: voor elke ingezette euro krijg je er 19,00 terug wanneer de Monegask wint.

Coureur Overwinning Top-3 klassering Max Verstappen 1,25 1,12 Lando Norris 11,00 1,80 Sergio Perez 17,00 2,00 Charles Leclerc 19,00 2,50 Lewis Hamilton 21,00 3,00 Oscar Piastri 26,00 4,00 George Russell 26,00 4,00 Carlos Sainz 26,00 4,00

Deze quotering is opvallend, aangezien de rangorde er voor de kwalificatie behoorlijk anders uit ziet. Ook hier staat Verstappen bovenaan de tabellen met een quotering van 1,68. Voor een nieuwe pole-position van Leclerc krijg je al 4,75 terug voor elke euro. Teamgenoot Carlos Sainz volgt met een odd van 8,00, met daarna pas Norris met een quotering van 9,00. Denk je dat Sergio Perez nog eenmaal uit z’n slof schiet en de pole opeist? Dan is elke euro liefst 21,00 waard.

Coureur Quotering pole-position Max Verstappen 1,68 Charles Leclerc 4,75 Carlos Sainz 8,00 Lando Norris 9,00 Oscar Piastri 17,00 Lewis Hamilton 21,00 Sergio Perez 21,00 George Russell 21,00