In de eerste seizoenshelft stond maar één coureur duidelijk in de schijnwerpers: Max Verstappen. Er stond geen maat op de 25-jarige Nederlander, die tien van de eerste twaalf races wist te winnen. Hij is bezig met een ijzersterke reeks en heeft al acht races op rij gewonnen. Daardoor kan de tweevoudig wereldkampioen in zijn thuisrace een bijzonder record van Sebastian Vettel evenaren. Hij won in 2013 op weg naar zijn vierde F1-titel namelijk negen Grands Prix op rij. Voor het massaal aanwezige thuispubliek kan Verstappen dus op gelijke hoogte komen om voor een nog groter feest te zorgen.

Op basis van de afgelopen races van dit seizoen en de afgelopen twee edities van de Grand Prix van Nederland - die Verstappen allebei op zijn naam schreef - hebben de bookmakers niet geheel verrassend Verstappen aangewezen als favoriet voor de zege in de duinen. Een overwinning van de Nederlander levert namelijk slechts een quotering van 1,28 op. Mocht hij de race niet winnen, dan zit een podiumplek er met een odd van 1,10 wel zo goed als zeker in volgens de bookmakers.

Voor de Grand Prix van België was Sergio Perez aangewezen als de naaste belager van Verstappen, iets wat voor de race in Zandvoort niet anders is. Dit keer levert een zege voor de Mexicaan echter niet 10,00 keer, maar 11,00 keer de inzet op. Lando Norris was op Spa-Francorchamps nog de grootste bedreiging voor Red Bull Racing, maar die eer gaat nu naar Lewis Hamilton. De bookmakers schatten een zege voor de zevenvoudig wereldkampioen niet per se heel hoog in: achter een zege voor Hamilton staat een odd van 21,00, bij landgenoot Norris is dat 23,00. Voor het eerst ontbreekt nu een Aston Martin-coureur in de top-acht bij de bookmakers: Fernando Alonso is met een quotering van maar liefst 61,00 de hoogste van de twee in de lijst.