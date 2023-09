Vorig jaar kende Max Verstappen een moeizaam weekend in Singapore. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de achtste tijd en in de race - die op een half natte baan begon - verloor hij bij de start meteen enkele posities en moest hij na 61 ronden genoegen nemen met P7. Teamgenoot Sergio Perez ging er toen met de zege vandoor. Een jaar later treffen de coureurs een aangepaste versie van het uitdagende stratencircuit, waardoor de rondetijden flink zullen zakken.

In Monza pakte Verstappen zijn tiende zege op rij waarmee hij het record van Sebastian Vettel verbrak. De kampioenschapsleider kan deze bijzondere reeks in Singapore voortzetten, al moet hij dan wel 62 ronden lang zijn hoofd koel houden onder klamme omstandigheden. De bookmakers hebben hem al aangewezen als de duidelijke favoriet voor de zege in Singapore, ondanks zijn moeizame weekend van 2022. Een zege voor de 25-jarige Nederlander levert een quotering van 1,28 op, een kleine stijging ten opzichte van Monza. Zelf verwacht hij dat dit het 'meest uitdagende weekend van de komende races' wordt. Hij heeft deze race bovendien nog nooit gewonnen, dus dat zou dan een primeur zijn. Perez staat opnieuw op nummer twee bij de bookmakers, met een groot verschil naar zijn teamgenoot: 11,00. Lewis Hamilton moet de grootste bedreiging vormen voor de Red Bulls, al worden zijn kansen op zijn vijfde zege in Singapore met een odd van 19,00 niet hoog ingeschat.