Na een lange pauze van vier weken schiet het Formule 1-seizoen 2023 dit weekend weer in gang in Azerbeidzjan. In Baku moeten de coureurs direct flink aan de bak met twee kwalificaties en twee races. Op zaterdag vindt namelijk de eerste sprintrace van het seizoen plaats, met volgens het nieuwe format een speciale ‘sprint qualifying’ op zaterdagochtend.

De ogen zijn ook in Baku gericht op Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes leek in de eerste drie Grands Prix van het prille seizoen onverslaanbaar. Max Verstappen heeft met twee zeges en een tweede plaats de leiding in de WK-stand weer stevig in handen. Teamgenoot Sergio Perez volgt op vijftien punten als tweede. De Mexicaan begint met vertrouwen aan het weekend in Baku, aangezien er weer op een stratencircuit geracet wordt. Perez staat inmiddels bekend als – al dan niet zelfbenoemd – ‘streetfighter’. De coureur uit Guadalajara won in zijn tijd bij Red Bull immers vier races, stuk voor stuk op stratencircuits. In 2021 zegevierde hij in Azerbeidzjan, vorig jaar in Monaco en Singapore en dit jaar al in Saudi-Arabië.

Toch is er volgens de bookmakers maar één overduidelijke favoriet voor de winst op het Baku City Circuit: Max Verstappen. Voor iedere euro die je inzet op een zege van de Nederlander, krijg je 1,40 terug. De quotering voor Perez is liefst 5,50. Daarachter zit een flink gat, wat aangeeft hoe groot de dominantie van Red Bull is. Fernando Alonso volgt met een odd van 13,00, bij winst van Lewis Hamilton krijg je 15,00 terug voor elke ingezette euro.

Ook in het onderlinge duel wordt Verstappen als favoriet gezien. Wanneer de regerend wereldkampioen voor zijn teammakker eindigt, ongeacht welke positie, dan krijg je 1,30 terug voor elke euro. Omgekeerd krijg je 3,55 terug voor een betere klassering van Perez. Voor een dubbel podium van Red Bull krijg je 1,67 terug voor iedere euro. De snelste raceronde van Verstappen levert 1,85 op, bij Perez krijg je 3,75 terug.

Coureur Winnaar Podiumplaats Max Verstappen 1,40 1,18 Sergio Perez 5,50 1,40 Fernando Alonso 11,00 1,85 Lewis Hamilton 15,00 2,75 George Russell 23,00 3,50 Charles Leclerc 26,00 3,50 Carlos Sainz 29,00 4,50 Lance Stroll 81,00 6,50 Nyck de Vries 2.001 201,00

