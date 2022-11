Bookmakers: Max Verstappen versus Mercedes in F1-finale Abu Dhabi

De Grand Prix van Brazilië leverde heel wat stof tot napraten op met de eerste zege van George Russell, de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en de genegeerde teamorder van Red Bull Racing aan het adres van de Nederlander. Al die onderwerpen doen inmiddels niet meer ter zake, aangezien het slotweekend in Abu Dhabi voor de deur staat. Wie gaat er met de winst vandoor in de finale van 2022?

Het Yas Marina Circuit in de oliestaat is prettig jachtgebied voor Verstappen. De Nederlander won de voorbije twee edities van de Grand Prix van Abu Dhabi, Hamilton won drie van de vier races in de jaren ervoor. Kan Mercedes na de 1-2 in Brazilië nogmaals toeslaan, of zet Verstappen het recordaantal zeges in een seizoen nog wat scherper?

De strijd om de pole-position gaat volgens de bookmakers tussen Verstappen en Leclerc. De odd voor een P1 voor de Nederlander is met 2,25 riant te noemen. Zet je in op een pole voor Leclerc, dan ontvang je 3,00 terug voor elke ingezette euro. Carlos Sainz (7,00) en Lewis Hamilton (8,00) worden als outsiders gezien. George Russell, de winnaar van de vorige race in Brazilië, staat op een odd van 9,00. En denk je dat Kevin Magnussen net als op Interlagos weer kan stunten? Dan krijg je zelfs 1.001 terug voor elke ingezette euro!

Wint Max Verstappen opnieuw in Abu Dhabi?

Ook voor de laatste race van het jaar wordt Verstappen gezien als favoriet, al zijn de bookmakers minder zeker van hun zaak dan eerder in het jaar. Dat resulteert in een odd van 2,30. De voornaamste tegenstand wordt verwacht uit de hoek van Mercedes. Hamilton staat op een odd van 3,75 op de tweede plaats, gevolgd door Russell met 5,50. Zet je in op een zege van Mercedes als team, dan verdien je 2,40. Ferrari-mannen Leclerc en Sainz zijn gedaald in de pikorde: voor een zege krijg je respectievelijk 9,00 en 15,00 terug voor elke ingezette euro. Voor de snelste raceronde van Verstappen staat de odd op 2,65. George Russell, de man die in de laatste drie races de snelste raceronde noteerde, levert liefst 5,50 op.

In Abu Dhabi valt de beslissing in de strijd om de tweede plaats bij de coureurs: wie wordt achter Verstappen ‘best of the rest’? Leclerc en Perez staan nu gelijk qua punten. Denk je dat Leclerc in Abu Dhabi voor zijn Mexicaanse rivaal eindigt? Dan krijg je 1,80 terug voor elke ingezette euro. Is het andersom, dan verdubbel je je inzet met een odd van 2,00.

