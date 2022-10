De man in vorm luistert uiteraard naar de naam Max Verstappen. De bookmakers zien de wereldkampioen als torenhoge favoriet voor een nieuwe zege. Voor iedere euro krijg je 1,55 euro terug bij een zege van de Nederlander. Het verschil met de overige rijders is aanzienlijk: een zege van Charles Leclerc levert 6,50 euro op, een overwinning van Lewis Hamilton zelfs 9,00 euro.

Denk je dat Verstappen de pole opeist? Dan krijg je 2,10 euro terug voor elke ingezette euro. Hier wordt Leclerc gezien als voornaamste bedreiger met een odd van 2,40. Een pole voor Carlos Sainz levert bijvoorbeeld al 9,00 uitkering op per ingezette euro.

Volgens goed ingevoerde Italiaanse bronnen krijgt Charles Leclerc in Austin een nieuwe interne verbrandingsmotor. Dat levert hem een gridstraf van vijf posities op. Wie inzet op een podiumplaats voor de Monegask, krijgt 1,60 euro terug voor iedere ingezette euro. Een zege levert zelfs 6,50 euro op. Denk je dat dit de weg vrijmaakt voor een dubbele podiumfinish van Red Bull (ongeacht de posities), dan krijg je 2,60 terug voor elke euro.

Ook kan je inzetten op de snelste raceronde. Noteert de winnaar de snelste ronde en pakt hij daarmee een extra punt? Dan krijg je 2,40 euro terug. Wie hoge verwachtingen heeft van Sergio Perez, kan ook flink cashen bij succes. De Mexicaan heeft een odd van 13,00 voor een pole-position en je krijgt 10,00 euro terug voor elke euro wanneer Perez de race wint.

Kansen voor Haas?

Voor Haas wordt het een bijzonder weekend. De Amerikaanse renstal hoopt voor het oog van meer dan 400.000 fans, waarvan een fiks aantal op de speciale Haas Hill, een goed resultaat neer te zetten in de thuisrace. Voor nieuwe spelers is er een speciale welkomstactie: 50 keer je inzet bij een puntenfinish van een van de twee Haas-coureurs. Heb je juist weinig vertrouwen in een goede race van de rijders in Amerikaanse dienst, dan zijn er andere leuke opties. Valt Mick Schumacher als eerste uit? Dan is er een odd van 10,00. Als Kevin Magnussen als eerste uitvaller genoteerd wordt, dan krijg je 15,00 euro terug voor elke ingezette euro.